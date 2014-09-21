Ветераны сборной Испании по футболу разгромили Казахстан

Руслан Балтиев выходит на замену. Фото из твиттера ФФК
В Алматы на Центральном стадионе ветераны сборной Казахстана по футболу в товарищеском матче принимали Испанию, передает Vesti.kz
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Испания повела в счете уже на 7-й минуте после точного удара Луиса Сембраноса. На 32-й и 34-й минутах дубль оформил бывший игрок "Реала" Эмилио Амависка. Надо сказать, что игра у наших ветеранов совсем не клеилась, в то время, как испанцы владели игровым преимуществом. Нельзя не отметить в первом тайме красивый сэйв Куралбека Ордабаева, выудившего мяч из девятки. Позднее его заменил в воротах Юрий Новиков, который пропустил 2 гола до перерыва.
Во 2-м тайме казахстанцы не сумели размочить счет. А вот испанцы забили в 4-й раз. На этот раз отличился Оливерио Гонсалес. Итог товарищеского противостояния – 4:0 в пользу Испании.