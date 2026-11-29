Казахстанцы разных поколений и рабочих профессий демонстрируют высокий уровень гражданской ответственности в день выборов депутатов маслихатов

На избирательные участки активно приходят ветераны труда, представители рабочих династий, нефтяники, железнодорожники, педагоги и др. Сотрудники предприятий принимают участие в выборах даже во время вахты. Также среди участников – 104-летняя труженица тыла.

104-летняя труженица тыла проголосовала на выборах

Одной из старейших участниц выборов депутатов маслихатов стала 104-летняя труженица тыла Кульпара Шортанова, проголосовавшая в селе Узынбулак Кегенского района Алматинской области. В годы войны она трудилась в тылу, а позднее стала свидетельницей того, как Казахстан обрел независимость.

После голосования она по казахскому обычаю дала бата.

Династия ремесленников пришла на выборы в Шымкенте

В Шымкенте на выборы всей семьей пришли представители известной творческой династии Бейсбековых. Они проголосовали на избирательном участке №1, расположенном в специализированной школе для одаренных детей «Дарын» №2 по улице Казиева.

Семья Бейсбековых известна далеко за пределами одного города. На протяжении нескольких десятилетий представители династии занимаются казахским декоративно-прикладным искусством, сохраняют национальные ремесла и передают секреты мастерства своим детям и внукам.

На избирательном участке представители нескольких поколений семьи появились в одежде с национальными орнаментами.

Династия железнодорожников проголосовала в Мангистауской области

В селе Мангистау Мунайлинского района на избирательный участок №195 пришли представители трудовой династии Амировых. Несколько поколений этой семьи связали свою жизнь с железнодорожной отраслью.

Глава семьи Табылды Амиров — почетный железнодорожник и почетный гражданин Мангистауской области.

В семье Амировых профессиональные традиции передаются из поколения в поколение. В этом году семья заняла второе место на областном этапе национального конкурса «Мерейлі отбасы – 2026».

Ветераны труда пришли на выборы вместе в Жанаозене

В Жанаозене на избирательном участке №75, расположенном в школе-гимназии №5, проголосовали ветераны труда Саламатдин Жугенбаев и Агия Балыкбаева.

Супруги являются победителями областного конкурса «Құтты шаңырақ» в номинации «Алтын шаңырақ».

В своей большой семье они уделяют особое внимание воспитанию детей и внуков, сохранению семейных ценностей и трудовых традиций.

Нефтяники голосуют в городах и непосредственно на месторождениях

В Жанаозене в выборах приняли участие сотрудники АО «Озенмунайгаз». Работники предприятия пришли на избирательный участок №76, расположенный в средней школе №19 имени Абая Кунанбаева.

А в Атырауской области голосование организовали непосредственно на месторождении Тенгиз, где многие сотрудники работают вахтовым методом.

Для нефтяников открыли четыре пункта голосования. Компания «Тенгизшевройл» совместно с районной избирательной комиссией организовала специальный транспорт для доставки работников к местам голосования с учетом их рабочих графиков.

В Западно-Казахстанской области участие на выборах приняла династия педагогов

В Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области на избирательном участке № 423 проголосовали представители педагогической династии Турмагамбетовых. Многие годы они учили и воспитывали детей, прививая им чувство ответственности, уважение к труду и готовность помогать другим.

Ветераны труда проголосовали в Алматы и Алматинской области

В Алматы на избирательном участке №68 проголосовала ветеран труда, бывший секретарь исполнительного комитета Алматинского городского совета Людмила Артамонова. Она поделилась своими пожеланиями, отметив важность сохранения мира, развития экономики, здоровья граждан и повышения благосостояния казахстанских семей.

Также в Райымбекском районе Алматинской области в голосовании приняла участие ветеран труда Гульдария Алтынбекова. Она посетила избирательный участок №783.

Напомним, 29 ноября в Казахстане проходят выборы депутатов маслихатов всех уровней. Казахстанцам предстоит избрать 3 447 депутатов в 228 маслихатов страны.

