Ветераны выразили поддержку Посланию Президента РК по борьбе с терроризмом

В Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция, посвященная Посланию Президента Республики Казахстан "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность", сообщает Kazpravda.kz
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В ней принял участие председатель РОО "Союз ветеранов Афганистана и локальных войн Республики Казахстан" Шарипбай Утегенов, а также представители ветеранских организаций воинов-интернационалистов, участников событий на таджико-афганской границе, в частности, председатель Республиканского общественного объединения "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)" Мурат Мухамеджанов, и ветеранов Воздушно-десантных войск Республики Казахстан.
Одним из основных приоритетов Послания народу Президента страны "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность" является пятый приоритет – институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией.
"Признавая терроризм высшей формой проявления экстремизма, представляющего угрозу национальной, региональной, международной и глобальной безопасности, свидетельствуя об усилении опасности этого негативного социального явления, мы, ветераны войны в Афганистане и других локальных конфликтов, всецело поддерживаем государственные меры и общественные инициативы, направленные на противодействие распространению идей экстремизма и терроризма, полагая необходимым воспрепятствовать проникновению этой идеологии в общественное сознание, выступаем за усиление контроля за информационным пространством, жесткого ограничения использования средств массовой информации и всемирной интернет – паутины против пропаганды радикальных течений, межнациональной, расовой и религиозной вражды!" – сказал Шарипбай Утегенов.
Приветствуя ежегодное Послание Президента страны, воины-интернационалисты выразили поддержку Посланию Главы государства по профилактике и борьбе с проявлениями терроризма и религиозного экстремизма как внутри страны, а также на международной арене.
"Для эффективного взаимодействия государственных и общественных институтов необходимо разработать единую Национальную стратегию по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, при этом
усилить уголовную ответственность за преступления, связанные с пропагандой терроризма и экстремизма, другими действиями, угрожающими интересам национальной безопасности", – добавил в своем выступлении Утегенов.
По его словам, необходимо усилить роль общественных объединений ветеранов войны в Афганистане и других военных конфликтов и использовать их авторитет и опыт в пропаганде идей дружбы, братства и добрососедства между странами и народами, а также в профилактике распространения идеологии радикализма, экстремизма и терроризма.
Кроме того, необходимо активно пропагандировать деятельность молодежных общественных организаций и движений в контексте развития позитивных стандартов социального поведения, формировать у молодежи неприятие к идеям и инициативам радикальных течений и формирований.
"Считаем также, что одним из эффективных мер является проведение публичных выступлений заслуженных ветеранов, представителей старшего поколения, а также авторитетных и профессиональных представителей религиозных конфессий и течений по разъяснению истинного смысла и целей псевдорелигиозных и радикальных учений.
Мы, ветераны боевых действий, пройдя через горнило войны в Афганистане, Таджикистане и других локальных конфликтах, видели и в полной мере осознаем всю трагедию и ужас, которые несет в себе экстремизм и терроризм, потому что в первую очередь они направлены против мирного населения.
В связи с этим обращаемся к Правительству страны с предложением включить в рабочую группу по разработке Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017-2020 годы, представителей общественных организаций ветеранов войны в Афганистане и других локальных конфликтов. Мы уверены, что участие ветеранов и использование их опыта в работе этой группы может стать эффективным инструментом профилактики и противодействия проявлениям экстремизма и терроризма, как в молодежной среде, так и в обществе в целом!", – заключил Шарипбай Утегенов.
В завершение выступления он ответил на ряд вопросов журналистов, в частности о планах и о проделываемой работе союза ветеранов.
С его выступлением полностью согласен и выразил поддержку от лица всех членов союза председатель РОО "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)" Мурат Мухамеджанов в кулуарах брифинга журналистам.
"Мы полностью поддерживаем и присоединяемся к озвученному сегодня обращению Правительству Союза ветеранов "афганцев". Членами нашего объединения по всей стране уже не первый год проводятся военно-патриотические мероприятия для молодежи, выдвигаются идеи и предложения на уровень руководства страны по вопросам безопасности страны и Центрально-Азиатского региона. Мы подчеркиваем свою роль в предлагаемыми нами идеях и концепциях, так как мы, ветераны боевых действий на таджико-афганской границе, в свое время препятствовали эскалации вооруженного конфликта на территории Центрально-Азиатского региона.
И сегодня Шарипбай Утегенов в своем выступлении отметил этот момент, что "Мы, ветераны боевых действий, пройдя через горнило войны в Афганистане, Таджикистане и других локальных конфликтах, видели и в полной мере осознаем всю трагедию и ужас, которые несет в себе экстремизм и терроризм, потому что в первую очередь они направлены против мирного населения"... И мы надеемся, что наши предложения будут услышаны и приняты во внимание руководством нашей страны", – выразил слова поддержки Мурат Мухамеджанов.