Ветераны выразили поддержку Посланию Президента РК по борьбе с терроризмом

Политика
В Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция, посвященная Посланию Президента Республики Казахстан "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность", сообщает Kazpravda.kz.

В ней принял участие председатель РОО "Союз ветеранов Афганистана и локальных войн Республики Казахстан" Шарипбай Утегенов, а также представители ветеранских организаций воинов-интернационалистов, участников событий на таджико-афганской границе, в частности, председатель Республиканского общественного объединения "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)" Мурат Мухамеджанов, и ветеранов Воздушно-десантных войск Республики Казахстан.

Одним из основных приоритетов Послания народу Президента страны "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность" является пятый приоритет – институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией.

"Признавая терроризм высшей формой проявления экстремизма, представляющего угрозу национальной, региональной, международной и глобальной безопасности, свидетельствуя об усилении опасности этого негативного социального явления, мы, ветераны войны в Афганистане и других локальных конфликтов, всецело поддерживаем государственные меры и общественные инициативы, направленные на противодействие распространению идей экстремизма и терроризма, полагая необходимым воспрепятствовать проникновению этой идеологии в общественное сознание, выступаем за усиление контроля за информационным пространством, жесткого ограничения использования средств массовой информации и всемирной интернет – паутины против пропаганды радикальных течений, межнациональной, расовой и религиозной вражды!" – сказал Шарипбай Утегенов.

58a966a53ee4f1487496869.jpg

Приветствуя ежегодное Послание Президента страны, воины-интернационалисты выразили поддержку Посланию Главы государства по профилактике и борьбе с проявлениями терроризма и религиозного экстремизма как внутри страны, а также на международной арене.

"Для эффективного взаимодействия государственных и общественных институтов необходимо разработать единую Национальную стратегию по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, при этом
усилить уголовную ответственность за преступления, связанные с пропагандой терроризма и экстремизма, другими действиями, угрожающими интересам национальной безопасности", – добавил в своем выступлении Утегенов.

По его словам, необходимо усилить роль общественных объединений ветеранов войны в Афганистане и других военных конфликтов и использовать их авторитет и опыт в пропаганде идей дружбы, братства и добрососедства между странами и народами, а также в профилактике распространения идеологии радикализма, экстремизма и терроризма.

Кроме того, необходимо активно пропагандировать деятельность молодежных общественных организаций и движений в контексте развития позитивных стандартов социального поведения, формировать у молодежи неприятие к идеям и инициативам радикальных течений и формирований.

"Считаем также, что одним из эффективных мер является проведение публичных выступлений заслуженных ветеранов, представителей старшего поколения, а также авторитетных и профессиональных представителей религиозных конфессий и течений по разъяснению истинного смысла и целей псевдорелигиозных и радикальных учений.

Мы, ветераны боевых действий, пройдя через горнило войны в Афганистане, Таджикистане и других локальных конфликтах, видели и в полной мере осознаем всю трагедию и ужас, которые несет в себе экстремизм и терроризм, потому что в первую очередь они направлены против мирного населения.

В связи с этим обращаемся к Правительству страны с предложением включить в рабочую группу по разработке Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017-2020 годы, представителей общественных организаций ветеранов войны в Афганистане и других локальных конфликтов. Мы уверены, что участие ветеранов и использование их опыта в работе этой группы может стать эффективным инструментом профилактики и противодействия проявлениям экстремизма и терроризма, как в молодежной среде, так и в обществе в целом!", – заключил Шарипбай Утегенов.

58a966c752d311487496903.jpg

В завершение выступления он ответил на ряд вопросов журналистов, в частности о планах и о проделываемой работе союза ветеранов.

С его выступлением полностью согласен и выразил поддержку от лица всех членов союза председатель РОО "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)" Мурат Мухамеджанов в кулуарах брифинга журналистам.

"Мы полностью поддерживаем и присоединяемся к озвученному сегодня обращению Правительству Союза ветеранов "афганцев". Членами нашего объединения по всей стране уже не первый год проводятся военно-патриотические мероприятия для молодежи, выдвигаются идеи и предложения на уровень руководства страны по вопросам безопасности страны и Центрально-Азиатского региона. Мы подчеркиваем свою роль в предлагаемыми нами идеях и концепциях, так как мы, ветераны боевых действий на таджико-афганской границе, в свое время препятствовали эскалации вооруженного конфликта на территории Центрально-Азиатского региона.

И сегодня Шарипбай Утегенов в своем выступлении отметил этот момент, что "Мы, ветераны боевых действий, пройдя через горнило войны в Афганистане, Таджикистане и других локальных конфликтах, видели и в полной мере осознаем всю трагедию и ужас, которые несет в себе экстремизм и терроризм, потому что в первую очередь они направлены против мирного населения"... И мы надеемся, что наши предложения будут услышаны и приняты во внимание руководством нашей страны", – выразил слова поддержки Мурат Мухамеджанов.

Популярное

Все
Какую погоду обещают в Казахстане 19 ноября
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Ряд объектов в Казахстане передадут в государственную собственность
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
В Казахстане наступил «день тишины» перед президентскими выборами
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Павлодарские полицейские прокомментировали видео, где житель Аксу обвинил их в наркоторговле
Похищенное в Алматы оружие продолжают находить на кладбищах
Неизвестный «заминировал» школы в Петропавловске
Ерке Есмахан выходит замуж и ставит пользователей Сети в тупик
Санжар Ташкенбай выиграл «золото» чемпионата Азии по боксу
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы
Пенсионерка целый месяц живет на вокзале в Костанае
Четырехлетний ребенок погиб по вине пьяного водителя в Талдыкоргане
13 млн тенге едва не выманили мошенники у пенсионерки в Шахтинске
Двое молодых парней избили и ограбили прохожего в Астане
59 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Легковушка протаранила людей на остановке в Петропавловске: есть пострадавшие
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины

Читайте также

Политика
В Казахстане наступил «день тишины» перед президентскими вы…
Политика
О сверхзадаче президентских выборов высказался Карин
Политика
Глава ЦИК напомнил об ответственности за нарушение дня тиши…
Политика
С животными на избирательные участки нельзя – ЦИК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]