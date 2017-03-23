​Ветхое – под снос

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Марина Иванова, Уральск
Фото Александра Куприенко

Старые здания, не подлежащие ремонту, снесут, а на их месте построят новые, отвечающие современным стандартам качества и комфорта. К примеру, школа № 4, которой уже полвека, была признана аварийной в январе. Теперь дети занимаются в другом учебном заведении.

Как рассказал аким региона Алтай Кульгинов во время ознакомления с ходом демонтажных работ, уже создан новый проект здания учебного заведения на 300 мест со столовой и спортзалом. Средства на строительство направлены из республиканского бюджета.

– То, что она аварийная, стало понятно, как только начали разбирать спортивный зал: потолок обрушился, – говорит директор подрядной организации ТОО «Альтаир» Сергей Потиченко.

По его словам, объект переходящий, его строительство рассчитано на 1,5 года. Однако компания обещает возвести здание уже в декабре. Аким области обратил внимание подрядчика на необходимость использования местных строительных материалов и заказа мебели у здешних производителей.

Как отметил Алтай Кульгинов, в нынешнем году в регионе будет возведено 7 школ, четыре из них в областном центре, по одной – в Казталовском, Бурлинском и Зеленовском районах. На это выделено 7,8 млрд тенге. Еще 12 школ капитально отремонтируют. После чего вопрос аварийных школ в регионе будет решен.

Одновременно с этим решается проблема ветхого жилья. За три года планируется убрать с карты города более 40 старых жилых домов, в которых проживают около 1,5 тыс. человек, построив вместо них многоэтажки. Причем сделано это будет на частные инвестиции по принципу ГЧП.

Один из аварийных домов – по улице Гагарина, 1 – сейчас уже сносят. Двухэтажное здание 1946 года постройки давно износилось, к тому же здесь не было канализации. Жильцы временно переселены в коммунальные квартиры в поселке Зачаганск. Пос­ле того, как будет возведен новый дом, они заселятся в новые квартиры. 

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