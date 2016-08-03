​Вьетнамский вектор

Делегация под руководством Доан Тхи Суан Хйен встретилась с руководителями предприятий в сфере предпринимательства и сельского хозяйства. Посол Вьетнама высоко оценила достижения в области сельского хозяйства и призвала южно-казахстанских аграриев обмениваться опытом. Вьетнамским фермерам тоже есть чем поделиться с дехканами юга. Вьетнам лидирует по производству риса и готов внедрять технологии в нашей стране. Предприниматели договорились о взаимном сотрудничестве между странами, схожими по климатическим условиям.

Госпожу Доан Тхи Суан Хйен также ознакомили с работой недавно созданного в Шымкенте туристско-информационного центра Ontustik Tourism Center, который призван содействовать развитию туризма в регионе.