Ветпаспорта будут выдавать в электронном виде в Казахстане

Архивное фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам ветеринарии, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
Как отметил депутат Роман Ким, изменения и дополнения вносятся Кодекс "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" и Закон "О ветеринарии".
Законопроект также предполагает автоматизацию государственных услуг.
"Сегодня ветеринарные паспорта у нас по старинке выдаются в бумажном виде, хотя одним из приоритетов госполитики являются развитие информационных технологий и повсеместная цифровизация, в том числе государственных услуг. В этой связи предлагается законодательное закрепление положения по выдаче ветеринарных паспортов в электронной форме. Это не только упростит выдачу и ускорит получение данного документа, но и позволит наладить их строгий учет, а также существенно сэкономит государственные средства", – сказал Роман Ким.
Кроме того, поправками предлагается использование современных технических средств при осуществлении государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.
"Большие нарекания сегодня вызывают вопросы материально-технического оснащения ветеринарных инспекторов. Наша страна сегодня функционирует в рамках большого единого евразийского рынка. Это обстоятельство накладывает еще большую ответственность на сферу ветеринарно-санитарной безопасности. Мы предлагаем дать возможность государственным ветеринарным инспекторам в своей работе применять современные технические средства, в том числе фото- и видеофиксацию. Немаловажным является и то, что применение технических средств позволит исключить коррупционные составляющие, а также обеспечить контроль и мониторинг работы специалистов ветеринарного надзора", – сказал депутат.
Также вносятся изменения в Таможенный кодекс, связанные с порядком взаимодействия таможенных органов и государственных ветеринарно-санитарных инспекторов, а также государственных инспекторов по карантину растений на таможенной границе Евразийского экономического союза при осуществлении государственного контроля и надзора.