Ветра и солнца брат

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область
Чабанская точка предпринимателя находится почти в 40 километрах от поселка Караулкельды Байганинского района. Благами цивилизации до сего времени здесь был разве что дизельный насос, с помощью которого поили скот водой из колодца, ненадолго подавали свет в дом. Нередко насос выходил из строя, да и дизтопливом не всегда удавалось запасаться вдоволь.

– Теперь все эти проблемы позади, – улыбается Тулеген. – В электричестве не будет дефицита. Даже телевизор можно смотреть сколько душе угодно.
На данной точке Т. Шаудыр содержит около полутысячи овец едильбаевской породы, две сотни коров, около ста лошадей. До этого при поддержке АО «КазАгроФинанс» приобрел в лизинг два трактора МТЗ-80, КамАЗ, сенопресс. Тулеген – активный участник и в реализации госпрограммы «Сыбаға», в рамках которой для воспроизводства белоголовой породы КРС закупил из Западно-Казахстанской области племенных быков и несколько десятков высокопродуктивных барашков. В самом райцентре открыл модульный убойный пункт, где действует специальная ветлаборатория. Так что есть где в соответствующих условиях, отвечающих всем санитарным нормам, производить забой скота как со своего крестьянского хозяйства, так и с подворья сельчан, и реализовывать качественную говядину, баранину, верблюжатину.

Впрочем, в Байганинском районе предприниматель Тулеген Шаудыр известен не только успехами в сфере животноводства. У него успешно развивается и ресторанный бизнес. Он и строит, и оказывает транспортные услуги, имеет заправочную станцию. Благодаря этому обеспечил работой более 80 человек. Только на той самой чабанской точке под названием Караганды трудятся около десятка крестьян. Там и пастбищные, и сенокосные угодья. Известен Шаудыр и в качестве мецената. Обеспечил несколько семей безвозмездно крышей над головой. В 2014 году он был признан победителем республиканского конкурса «Парыз» и стал обладателем золотой статуэтки, которую вручил ему Глава государства.

Выбор на байганинского предпринимателя при рассмотрении заявок на внедрение инновационной технологии, по словам руководства регио­нального филиала АО «Каз­АгроФинанс», пал не случайно. Бизнесмен он преуспевающий, инициативный, и на таких, безу­словно, государство в первую очередь и делает ставку. Благодаря ноу-хау овцеводческое хозяйство ТОО «Мерей и К», находящееся вдали от электросетей, теперь имеет возможность получать от установки до 5 квт⁄час электроэнергии. Этого вполне достаточно для того, чтобы обеспечить работу насоса для воды, полного освещения базы, работы телевизора, холодильника и мелких бытовых электроприборов. Технология германская и состоит она из ветрогенератора, а также солнечных панелей, представляющих собой единое автоматическое устройство, которое одновременно управляет и преобразует энергию солнца и ветра в электрический ток. Преимущество технологии в том, что она позволяет даже при пасмурной погоде, независимо от активности дневного солнечного света, вырабатывать необходимое количество электроэнергии. Стоимость установки составляет 5,5 млн тенге. Для приобретения ее в лизинг государство предоставило льготный кредит сроком на 10 лет.

– Это меня не могло не заинтересовать, – говорит Тулеген Шаудыр, – и я воспользовался предлагаемой государством помощью – подал заявку в региональный филиал АО «КазАгроФинанс». Как потом выяснилось, по республике я оказался одним из первых заявителей на установку именно подобной технологии. Выгода от нее очевидна. Ведь если тянуть на эту чабанскую точку электролинию, выйдет в копеечку – более 50 миллионов тенге! Ощущаете разницу? К тому же я заплатил 15% первоначального взноса, остальную часть под минимальные проценты буду теперь погашать в течение нескольких лет.

Само оборудование весьма компактное, очень просто в монтаже, надежно защищено от влаги и может прослужить долгие годы. Вся система регулируется автоматически. Удобно и то, что в области есть официальный дистрибьютер в лице компании-производителя, который обслуживает и гарантирует качество работы системы.
Сегодня в реализации этого важного проекта по установке альтернативных источников энергии АО «КазАгроФинанс» оказывает активное содействие многим сельхозтоваропроизводителям области. По примеру Тулегена Шаудыра в том же Байганинском районе в настоящее время установили ветрогенераторы с солнечными панелями еще несколько фермерских хозяйств.

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