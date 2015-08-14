Ветреная и дождливая погода сохранится в Казахстане в пятницу Общество

Фото: dailystavropol.ru

Циклон и связанные с ним атмосферные фронты будут определять погоду в восточной, северной и центральной частях Казахстана 14 августа, местами пройдут дожди с грозами, днем возможен град, усилится ветер. На севере ночью и утром ожидается местами туман. Лишь на западе и юге республики сохранится погода без осадков.



В Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Павлодарской, ночью Карагандинской, днем в Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра 15–22 м/с, в Мангистауской области – с пыльной бурей.



В Костанайской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман.



В Восточно-Казахстанской области местами усилится ветер 15–20 м/с, днем возможен град.



В Атырауской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, местами в Актюбинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.