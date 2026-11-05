Ветряная генерация для Алаколя

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект осуществляет АО «Самрук-Энерго» совместно с компанией SANY, его общая стоимость – 1,3 млрд долларов. Начало строительства запланировано на следующий год.

В настоящее время установленная мощность электро­энергетики области Жетысу составляет 353 МВт. Ее основу формируют возобновляемые источники общей мощнос­тью 271 МВт, в то время как на газотурбинные станции приходится 53 МВт, а на ТЭЦ – 24 МВт. В регионе уже функционируют 20 объектов зеленой энергетики, включая 15 гидроэлектростанций (три приплотинные и двенадцать деривационных), две ветряные и три солнечные электростанции.

Развитие сектора генерации продолжается за счет частных инвестиций. С 2026 по 2028 год в регионе запланирован ввод десяти новых объектов совокупной мощностью 190,7 МВт.

При этом три объекта вводят в эксплуатацию в нынешнем году, это Коктал ГЭС-1 на 8,6 МВт в Кербулакском, Верхне-Талапинская ГЭС на 12 МВт – в Коксуском и солнечная электростанция Jetisu Terra Power на 20 МВт – в Панфиловском районах.

Региональные проекты претворяются в жизнь на фоне активного роста в стране сектора возобновляемой энергетики. По информации Министерства энергетики РК, за три квартала 2026 года выработка электроэнергии объектами ВИЭ достигла 7,8 млрд кВт.час, показав рост на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший объем генерации обеспечили ветряные электростанции – 4,9 млрд кВт.час, солнечные станции произвели 1,9 млрд кВт.час, а малые ГЭС – 993 млн кВт.час.

В результате доля возобновляемых источников в общем объеме генерации электроэнергии выросла до 8,5% по итогам девяти месяцев, а их суммарная установленная мощность достигла 3,7 ГВт.