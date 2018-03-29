Технологии
Ветряную и солнечную электростанции запустят весной в Мангистауской области
В Мангистауской области ведется строительство солнечной и ветровой электростанций в Мунайлинском и Тупкараганском районах суммарной мощностью 12 мегаватт. Ввести в эксплуатацию источники альтернативной энергетики обещают уже этой весной. Об этом рассказали в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области, передает Lada.kz.

Проект по строительству ветряной электростанции мощностью пять мегаватт реализуется в селе Акшукур Тупкараганского района. Также ведутся работы по реализации проекта "Строительство солнечной электростанции" в селе Батыр Мунайлинского района. В Мангистауской области это первые объекты альтернативной энергетики. В конце 2018 года планируется запустить солнечную электростанцию в селе Шетпе мощностью 12 мегаватт. За счет нее обещают обеспечивать электричеством районный центр.



Стоимость проекта по строительству солнечной электростанции составляет один миллиард двести миллионов тенге. На сегодняшний день ведутся строительно-монтажные работы.

"Уникальность заключается в том, что это единственная и первая в Казахстане солнечная электростанция полностью с казахстанским содержанием. Строит местная казахстанская компания. Весь цикл панелей был произведен именно на территории республики Казахстан с участием всех заинтересованных в поддержке местного товаропроизводителя организаций", – рассказал Алтынбек Адилов, генеральный директор группы компаний.

В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства обещают, что обе электростанции в Мунайлинском и Тупкараганском районах будут введены в эксплуатацию этой весной и покроют дефицит электроэнергии в ближайших поселках и на промышленных предприятиях. Кроме того, они позволят обеспечить работой около пятидесяти жителей региона.

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