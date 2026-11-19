Пограничной службой КНБ проводится постоянная работа по пресечению фактов незаконного перемещения товаров через государственную границу.

Фото: КНБ

В ноябре в автомобильном пункте пропуска «Алимбет» Актюбинской области пограничниками пресечен незаконный провоз 593 тысяч пачек сигарет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал КНБ

Наряду с этим, на границе в Жамбылской области выявлена партия вейпов в количестве 13 960 штук.

По предварительным оценкам, стоимость изъятых товаров составляет более 510 млн теңге.

Материалы по указанным фактам переданы в компетентные органы для принятия процессуального решения.