Свежий выпуск Везешь лом – тебе облом Леонид ЧЕРНОВ, Костанайская область

Как сообщили в пресс-службе ПС КНБ РК, пограничным нарядом контрольно-пропускного пункта «Кайрак авто» регионального управления «Солтустик» (казахстанско-российская граница) осуществлялся пограничный досмотр автотранспорта. При проверке грузовой автомашины КамАЗ, следовавшей из казахстанского населенного пункта Федоровка в Челябинск, был обнаружен лом черного метала весом около 16 тонн без соответствующих документов. Водитель, 37-летний гражданин Казахстана, за попытку незаконного вывоза сырья из нашей страны в Российскую Федерацию был задержан. По данному факту проинформированы правоохранительные органы.