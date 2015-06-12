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Везешь лом – тебе облом
Леонид ЧЕРНОВ, Костанайская область
Как сообщили в пресс-службе ПС КНБ РК, пограничным нарядом контрольно-пропускного пункта «Кайрак авто» регионального управления «Солтустик» (казахстанско-российская граница) осуществлялся пограничный досмотр автотранспорта. При проверке грузовой автомашины КамАЗ, следовавшей из казахстанского населенного пункта Федоровка в Челябинск, был обнаружен лом черного метала весом около 16 тонн без соответствующих документов. Водитель, 37-летний гражданин Казахстана, за попытку незаконного вывоза сырья из нашей страны в Российскую Федерацию был задержан. По данному факту проинформированы правоохранительные органы.

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