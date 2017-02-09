Въезжающие в Китай иностранцы должны будут сдавать отпечатки пальцев
Ботагоз Балтабаева
Иностранцев обяжут при въезде в Китай делать отпечатки пальцев. Такое решение приняло Министерство безопасности страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.
Как стало известно, проходить дактилоскопию обяжут всех приезжих граждан других стран в возрасте от 14 до 70 лет, кроме обладателей дипломатических паспортов, членов официальных делегаций и государственных служащих. Также сообщается, что исключения могут быть сделаны лишь в ряде особых случаев и только при наличии двустороннего соглашения.
Первый пункт по сбору отпечатков пальцев откроется 10 февраля в аэропорту Шэньчжэня (провинция Гуандун), а затем данная мера будет введена и на других пунктах пересечения границы.