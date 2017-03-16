В начале января нынешнего года представители Министерства сельского хозяйства провели «инвентаризацию» заявленных областями кредитных товариществ. Тогда и выяснилось, что четверть созданных в стране сельскохозяйственных кооперативов существует лишь на бумаге. Про Павлодарскую область сказано, что в ней значатся 14 сельхозкооперативов, а по факту – лишь 4.

Что же происходит? Этот вопрос тем более актуален, что автор этих строк сам был свидетелем того, как в области создавались кредитные товарищества, причем – гораздо большим числом, чем указано выше. Почему же цифры не бьются? Этот вопрос был адресован специалистам ГУ «Управление сельского хозяйства Павлодарской области». И выяснилось, что, с одной стороны, причина разночтения в ошибке работников управления, которые не совсем точно поняли, что от них требуют проверяющие, а с другой – в действиях министерских работников. Они почему-то сосредоточились лишь на потребительских кооперативах животноводческой направленности, проигнорировав те, что работают в земледелии.

Уточнил ситуацию заместитель руководителя управления сельского хозяйства Марат Шугаев.

– Как потребовали представители министерства, так и указали лишь число животноводческих товариществ. С 1 по 10 февраля мы перепроверили данные, и, скажу вам, у нас в области на сегодня 54 сельскохозяйственных кооператива. С их работой знакомились специалисты отраслевого НИИ и остались довольны тем, как люди начинают жить и действовать по-новому.

Возьмем в качестве примера крестьянское хозяйство «Болат», которое в области считается крупным животноводческим производством. Общее поголовье здесь составляет более 4 тыс. овец и полторы тысячи голов племенного крупнорогатого скота. Тем не менее глава КХ Серик Сулейменов решил создать кооператив и предложил войти в него мелким соседним хозяйствам.

– Я думаю, что сегодня те, кто объединяется в кооперативы, будут только в выигрыше и плюсе, – сказал в одном из интервью Серик Сулейменов. – Тем самым усиливается бюджетная сфера, трудовые ресурсы. Когда сегодня мы говорим об экспорте мяса в такие страны, как Арабские Эмираты и Китай, нужна уверенность в том, что наша продукция будет востребована и что мы ее сможем отправить без посредников.

Сосед по пастбищам Каиргельды Иманханов сразу поддержал идею объединения. Говорит, мелким хозяйствам с каждым годом становится все труднее растить скот. Не хватает техники, финансовых средств, нет возможности получить выгодные кредиты.

– Одному работать трудно, – говорит он. – Но если объединимся с крупными хозяйствами, они станут нашими гарантами. Тогда и дела пойдут в гору. Я в этом уверен. Оба хозяйства уже готовят документы для объединения. Крестьяне надеются, что благодаря Посланию Президента эта работа ускорится, и в ближайшее время в области появится новый животноводческий кооператив.

Есть хорошие примеры и в растениеводстве. В мае прошлого года в Павлодарской области хозяйствами – производителями зерна при содействии нацхолдинга «КазАгро» был создан первый в Прииртышье кооператив. В новое объединение – «Ертіс Агро» – вошли 44 сельских товаропроизводителя с общей посевной площадью 140 тыс. га в шести основных зерносеющих районах области. Тогда же крестьяне благодаря своевременному финансированию в срок завершили предпосевную обработку почвы и посев зерновых и кормовых культур. По словам председателя правления кооператива Ерлана Токтушакова, цель объединения – создание зернового кластера и конкурентной среды на селе. В перспективных планах – увеличение посевных площадей, внедрение новых технологий в процесс выращивания культур, создание совместными усилиями производств, связанных с хранением, переработкой выращенной кооперативом продукции и выход с ней на экспортные рынки.

Оператором финансирования по линии нацхолдинга «КазАгро» на основе партнерских отношений с кооперативом выбран АО «Bank RBK». Тогда же директор филиала АО «Bank RBK» по Павлодарской области Раушан Секербаева сказала:

– Мы считаем финансирование сельскохозяйственных кооперативов очень перспективным направлением банковского бизнеса. Кредитование аграрного сектора всегда связано с высокими рисками, поэтому коммерческие банки вынуждены с осторожностью подходить к таким проектам. Предложенная холдингом «КазАгро» схема мотивирует фермеров объединяться, при этом риски банка как кредитора существенно снижаются. Надеемся, что первые примеры успешного сотрудничества приведут к активному объединению фермеров во всех регионах страны, в результате чего отечественный аграрный сектор будет обеспечен доступными кредитами в необходимом объеме, а банки смогут значительно нарастить клиентскую базу.

Здесь следует сказать, что «спусковым механизмом» к созданию сельхозкооперативов во многом послужила засуха 2012 года, после которой многие мелкие товарищества и крестьянские хозяйства не смогли рассчитаться по кредитам. Тогда-то крестьяне объединились, чтобы поддержать друг друга. Сообща удалось добиться определенной пролонгации кредитов и через год рассчитаться.

Когда же был принят Закон «О сельскохозяйственных кооперативах», а затем запущен пилотный проект, пришли к мнению: надо пробовать. Были шумные собрания, обсуждения и, наконец, первое организационное собрание по созданию кооператива. Тогда же было принято и основное решение о доле каждого, пригласили наемных специалистов, разбирающихся в экономике и производстве. Благодаря взаимоподдержке, слаженной работе плюс благоприятной для земледелия погоде даже мелкие хозяйства стали крепнуть и наращивать капитал, а их владельцы входить во вкус.

Да что мелкие! Один из крупнейших в области хлеборобов Николай Миллер, глава ТОО «Абай» Иртышского района сказал, что одним из доводов в пользу объединения стало сведение на «нет» общения с финансовыми структурами.

– Если прежде, чтобы получить кредит, мне пришлось бы побегать да поунижаться по разным инстанциям, то сейчас документ на подпись домой привезли, – говорит глава товарищества.

И еще. У тех, кто вошел в кооперативы, изменился подход к делу. Прежде кто-то в случае неурожая или другой неудачи мог сослаться на невезение и непогоду, махнуть на все рукой, теперь же действует принцип солидарной ответственности. То есть партнеры не дадут работать плохо, «выезжать» за чужой счет и быть в товариществе слабым звеном.

Уже только поэтому сельские объединения следует создавать повсеместно.