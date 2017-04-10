Спорт
VI чемпионат мира по шинкиокушинкай каратэ пройдет в Астане
Ботагоз Балтабаева
С 28 июня по 6 июля в Астане в рамках Международной специализированной выставки EXPO 2017 пройдет VI чемпионат мира по шинкиокушинкай каратэ, передает Kazpravda.kz.

Казахстанская федерация совместно с Министерством культуры и спорта, акиматом Астаны при поддержке АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" уже начала подготовку к проведению соревнований.

"Одним из важных спортивных мероприятий в рамках EXPO 2017 является проведение VI чемпионата мира по каратэ шинкиокушинкай. Этот вид каратэ – наиболее популярный и жесткий, который при этом очень сильно дисциплинирует силу духа, что позволяет человеку идти до конца. Казахстанская сборная участвует в этих соревнованиях не так давно, но уже имеет высокие результаты. Надеюсь, что проведение подобных международных чемпионатов мира еще раз привлечет внимание молодежи Казахстана к данному виду спорта, благодаря чему у нас появятся новые чемпионы", – сказал заслуженный тренер РК, председатель Организационного комитета VI чемпионата Владимир Ким.

Участниками мирового первенства станут около 500 человек, из них около 200 спортсменов, более 200 бранч-чифов, судей и высокопоставленных гостей из 48 стран мира.

В своем обращении бранч-чифам президент World Karate Organization Shinkyokushinkai Кенджи Мидори пояснил, что миссия WKO – распространять великолепие полноконтактного каратэ в мире и уверенно продвигаться в будущее время.

VI чемпионат по полноконтактному каратэ шинкиокушинкай пройдет среди представителей национальных федераций, прошедших квалификационные отборы в соответствии с требованиями Всемирной Федерации по каратэ шинкиокушинкай.

В соревнованиях примут участие спортсмены по четырем весовым категориям:
мужчины (-65 кг, -75 кг, -85 кг, +85 кг),
женщины (-50 кг, -55 кг, -60 кг, +60 кг).

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