Правительство готово оказать необходимую поддержку в реализации инвестиционных проектов, направленных на внедрение передовых технологий, развитие отечественной промышленности, создание новых рабочих мест

Фото: Правительство РК

Первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев провел ряд встреч с руководителями отечественных и зарубежных компаний. Обсуждены вопросы реализации инвестиционных проектов, глубокой переработки сырья, расширения ресурсной базы страны, внедрения передовых технологий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

С руководством компании China Wuhuan Engineering и АО «КазАзот» рассмотрены вопросы строительства аммиачно-карбамидного комплекса в Мангистауской области.

Глава государства выступая на III форуме сельхозтоваропроизводителей, подчеркнул важность развития отечественного производства минеральных удобрений и отметил, что необходимо оказать необходимую поддержку данному проекту, напомнили в Кабмине.

Общая стоимость проекта составляет около $1,6 млрд. Производственная мощность комплекса позволит производить 660 тыс. тонн аммиака, 577,5 тыс. тонн карбамида, 500 тыс. тонн аммиачной селитры в год.

Реализация проекта позволит повысить уровень обеспеченности отечественных сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями, снизить импортозависимость, расширить экспортный потенциал химической промышленности.

На встрече с руководством ТОО «Саутс-Ойл» и финансовой группы «ADIB Holdings» были обсуждены перспективы освоения нетрадиционных углеводородов на участке Карагансай.

Глава государства на расширенном заседании Правительства поставил задачу создать необходимые условия для освоения запасов сланцевой нефти, привлечения инвестиций в разработку технологически сложных месторождений.

На сегодня в рамках проекта применены современные технологии многоступенчатого гидроразрыва пласта, пробурены две горизонтальные скважины. В целом по проекту запланировано бурение 10 скважин.

В ходе переговоров также уделено внимание привлечению дополнительного финансирования, совершенствованию технологий добычи сланцевой нефти, налаживанию попутных производств на территории Казахстана.

Отмечено, что освоение нетрадиционных углеводородов способствует расширению ресурсного потенциала страны, технологическому развитию отечественной нефтегазовой, нефтегазосервисной отраслей.

По итогам встреч Нурлыбек Налибаев отметил, что Правительство готово оказать необходимую поддержку в рамках действующего законодательства в реализации инвестиционных проектов, направленных на внедрение передовых технологий, развитие отечественной промышленности, создание новых рабочих мест.