Вице-президент Турции высоко оценил павильон Казахстана на климатической конференции в Анталье

Событие
Дана Аменова
корреспондент

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз посетил Национальный павильон Казахстана в рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье и высоко оценил представленную экспозицию, посвящённую экологическим инициативам, зелёным технологиям и природоохранным проектам страны.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе визита вице-президент Турции ознакомился с ключевыми направлениями экспозиции, представляющей достижения Казахстана в области устойчивого развития, рационального использования природных ресурсов и внедрения современных экологических решений. Особое внимание уделено практическим инициативам страны, направленным на развитие зелёной экономики и сохранение природного наследия.

Национальный павильон Казахстана, открывшийся в рамках COP31, стал международной площадкой для презентации экологических достижений страны, современных зелёных технологий и инвестиционных проектов. В рамках участия Казахстана в конференции подписано 34 документа инвестиционного характера, а на площадке павильона запланировано проведение 38 тематических мероприятий.

Особый интерес международных гостей вызывает арт-инсталляция «Құрақ көрпе», раскрывающая связь традиционного казахского ремесла с современными принципами устойчивого потребления и концепцией Zero Waste — «Ноль отходов». Через искусство создания традиционного лоскутного одеяла демонстрируется философия бережного отношения к ресурсам, когда каждый кусочек ткани получает вторую жизнь.

Ранее павильон посетила супруга президента COP31 Шенгюль Курум, которая проявила особый интерес к казахским традициям, концепции Zero Waste и инициативам по сохранению биоразнообразия.

 Шенгюль Курум не только высоко оценила экспозицию, но и с большим интересом приняла участие в мастер-классе по созданию құрақ көрпе. Она также познакомилась с отечественной сельскохозяйственной продукцией, представленной в павильоне, и подробно расспросила о казахстанских подходах к сокращению отходов, их повторному использованию и рациональному обращению с ресурсами.

Отдельное внимание гостей привлекла интерактивная экспозиция, посвящённая возвращению туранского тигра в дикую природу. Её цифровыми гидами стали туранские тигры Амур и Үміт на основе искусственного интеллекта. Они знакомят посетителей на разных языках с природоохранными программами, экологическими инициативами и технологическими проектами Казахстана.

В частности, международным гостям представили работу по восстановлению популяции туранского тигра в Иле-Балхашском регионе. Реализация проекта имеет стратегическое значение для восстановления природных экосистем и сохранения биоразнообразия Центральной Азии.

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