ВИЧ-инфицированных боевиков ИГ сделают смертниками

Врачи в сирийском городе Эль-Маядин зафиксировали 16 случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди боевиков террористической организации ИГ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.
По информации ARA News, правозащитники, работающие в данном населенном пункте, полагают, что лидеры группировки намерены сделать тех, у которых нашли инфекцию, террористами-смертниками. Сейчас боевики, давшие положительный результат на ВИЧ, находятся в карантине.
"Большинство инфицированных являются иностранцами, которые вступили в половую связь с двумя женщинами из Марокко. Они заразили боевиков перед тем, как сами поняли, что больны", – сказал один из медиков. По его словам, женщины уже сбежали в Турцию, чтобы их не казнили экстремисты.
ARA News отмечает, что после того, как у террористов выявили ВИЧ, в их рядах в восточной провинции Дайр-эз-Заур, где находится Эль-Маядин, возникла паника. Руководство организации решило, что все члены группировки в этом регионе должны сдать анализы, чтобы не допустить распространения вируса.
Несколько месяцев назад, сообщает агентство, случаи обнаружения ВИЧ у боевиков ИГ были отмечены в городе Эль-Шаддади (северо-восточная провинция Эль-Хасака). Там боец из Индонезии передал инфекцию своей секс-рабыне, которую потом продали другим радикалам. До того как выяснилось, что он болен, боевик в качестве донора сдавал кровь в городской больнице. В итоге в июне экстремисты казнили индонезийца и саудовского врача, который раскрыл информацию о распространении ВИЧ в Эль-Шаддади.
"Исламское государство" – террористическая организация, захватившая часть территории Сирии и Ирака и в июне 2014 года провозгласившая там халифат.