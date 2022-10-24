Вид на жительство иностранцам, инвестировавшим 300 тысяч долларов, предлагают в Казахстане

Иностранцы, инвестировавшие 300 тысяч долларов в экономику Казахстана, могут получить вид на жительство, передает Kazpravda.kz.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, в ответ на депутатский запрос фракции "Ак жол".

"На данном этапе ведется работа по разработке законопроекта, направленного на предоставление иностранным предпринимателям, инвестировавшим в экономику Казахстана более 300 тысяч долларов, возможности получения виз на 10 лет", - сказал Жумангарин.

По словам Жумангарина, в первую очередь будут учитываться инвестиции в основной капитал действующих предприятий, создание промышленного производства продукции с высокой добавленной стоимостью, новые технологии и услуги, то есть инвестиции, дающие мультипликативный эффект для экономики Казахстана (дополнительные финансовые поступления в бюджет в виде налоговых поступлений, создание новых рабочих мест и другие).