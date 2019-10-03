Общество
Видео драки водителей на дороге в Актау изучают полицейские
В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали видео "Разборки на дороге в Актау", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.

В ведомстве сообщили, что видеоролик в данный момент изучают сотрудники полиции.

"Личности устанавливаются, всех виновных привлекут к ответственности", – отметили в полиции.

Драка четырех мужчин на дороге в Актау 3 октября попала на видео. Инцидент произошел на автодороге в 22 микрорайоне, возле рынка. Мужчины, один из которых мотоциклист, не смогли разъехаться и устроили разборки.


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