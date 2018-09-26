Общество
Видео издевательства над ребенком в детсаду Темиртау показали в эфире Первого канала
Скандальный видеоролик, в котором 50-летняя сотрудница одного из детских садов Темиртау душила девочку, чтобы усыпить ее, был показан в передаче Первого канала "Мужское /Женское", передает Kazpravda.kz.

В телепередаче эксперты и гости программы пытались разобраться, как часто воспитательница поднимала руку на беззащитных детей, кто снимал это видео, и как оно попало в сеть.

Мать ребенка, которого и "успокаивала" на видео работница детсада, Анна Барклая требует жестоко наказать воспитательницу и руководство детского сада, но, как заявили в студии, за жестокое обращение с детьми, которое возмутило всех, кто видел ролик, воспитательнице грозит всего лишь денежный штраф.

В программе также выступил экс-депутат Мажилиса Парламента РК, а ныне видеоблогер Танирберген Бердонгаров, который рассказал, что провел собственное расследование по данному инциденту. Он сообщил, что видео снимала няня детского сада Ксения Титаренко, у которой ребенок также ходит в данный садик.

Нянечка также приехала в московскую студию и рассказала, что ей угрожают расправой в социальных сетях, люди пишут ей, что она является соучастницей преступления. Девушка заверяла мать пострадавшей девочки и общественность, что хотела защитить детей и показать данное видео родителям воспитанников детсада. Однако отец Ксении запретил ей это делать.


Стоит отметить, что это не первый раз, когда казахстанцы становятся героями российских передач. Так, в декабре 2017 года выпуск телевизионного шоу "Мужское/Женское" был посвящен 43-летней Айман Аубакировой из Астаны, которую сбил поезд, когда она шла домой через железнодорожные пути. 

Напомним, ужасные кадры из видео, где воспитатель детского сада в Темиртау душит полуторагодовалую девочку, потрясли все интернет-сообщество в августе этого года.  

На кадрах, размещенных в соцсети, запечатлено, как женщина сидит на кровати у плачущего ребенка и крепко сжимает одеяло над его головой. Видео буквально потрясло пользователей Сети. За считанные часы видеоролик собрал около тысячи комментариев. Однако позже ролик был удален.

В пресс-службе ДВД Карагандинской области Tengrinews.kz  тогда прокомментировали данный ролик и сообщили, что подозреваемая уже установлена. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 140 "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним" УК РК. В настоящий момент проводится расследование. Назначены экспертизы.

"Сотрудниками полиции при мониторинге интернет-ресурсов в социальной сети Instagram на странице Shok_krg обнаружено видео, в котором женщина надавила ребенка одеялом и удерживала против его воли. Данный факт зарегистрирован в полиции. В ходе изучения видео сотрудниками полиции установлена 50-летняя воспитательница одного из детских садов города, которая призналась, что, находясь на работе, не могла уложить спать данного ребенка, так как он не слушался и прыгал на кровати, в связи с чем она придавила ребенка одеялом и удерживала его. Также установлены родители несовершеннолетней, которые написали заявление о привлечении к ответственности данной женщины. При выяснении обстоятельств установлено, что данное видео было снято в мае текущего года, но в социальную сеть выложено 27 августа 2018 года", – сообщили в пресс-службе ведомства.

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