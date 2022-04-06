Министерство внутренних дел РК ликвидировало транснациональный канал поставки синтетических наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники Министерства внутренних дел Казахстана для пресечения каналов поставки наркотических средств тесно взаимодействуют с антинаркотическими ведомствами приграничных государств.

Совместная спецоперация по ликвидации деятельности наркосбытчиков проводилась в течение полугода в Алматы, Актобе, Атырау и Восточно-Казахстанской области.

Установлены пять граждан Казахстана, которые получали из-за рубежа посылки с раствором синтетических наркотиков. Они завершали процесс изготовления путем выпаривания сухого остатка и расфасовывали синтетические наркотики для реализации крупными партиями.

Как пояснил исполняющий обязанности начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, за последние годы, учитывая поступление синтетических наркотиков и компонентов для их изготовления из приграничных государств, сотрудничество с зарубежными коллегами стало наиболее приоритетным направлением.

Так, только за три месяца этого года в рамках такого взаимодействия казахстанские полицейские после получения оперативной информации от зарубежных антинаркотических структур с поличным задержали 9 преступников. Из незаконного оборота изъято более 8 килограммов синтетических наркотиков.

Всего за 1 квартал этого года органы внутренних дел выявили 695 наркопреступлений. В том числе 133 факта хранения наркотиков в особо крупном размере, 30 фактов контрабанды, 5 фактов содержания притонов. Из незаконного оборота изъята почти тонна (965 килограммов) наркотиков. Из них около 900 граммов героина, более 42 килограммов синтетических наркотиков.

Пресечена деятельность двух организованных преступных групп, занимавшихся сбытом наркотиков на территории города Нур-Султана и Атырауской области. Ликвидировано 8 нарколабораторий в Нур-Султане, Алматы, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях.

Зарегистрировано 33 досудебных производства по фактам рекламы и пропаганды наркотиков и 10 – по фактам сбыта через Интернет. Выявлено и заблокировано 565 сайтов, аккаунтов и других ресурсов с контентом, содержащим информацию о распространении наркотиков.