Видео о найденном гробе в районе аэропорта Семея прокомментировали в полиции

Общество
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По информации областного ДП, цинковый гроб был действительно обнаружен, однако человеческих останков в нем нет.

Фото: ДП области Абай

В Департаменте полиции области Абай высказались относительно распространяемого в социальных сетях видео об обнаружении цинкового гроба для перевозки тел в районе аэропорта города Семей, сообщает Kazpravda.kz.

По информации областного ДП, цинковый гроб был действительно обнаружен, однако человеческих останков в нем нет.

"В ходе проверки было установлено, что тело мужчины 8 января 2023 года перевезли в Семей из Алматы, для последующей транспортировки в Кокпектинский район для захоронения. Гроб, использовавшийся для перевозки тела, бросили неподалеку от аэропорта", - рассказали в полиции.

По данному факту в отношении 32-летнего родственника в ближайшее время будет составлен административный протокол по статье 505 КоАП РК, за нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, отметили в департаменте.

Санкция данной статьи влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей, добавили в пресс-службе.

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