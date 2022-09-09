Видео о поджоге поля с помощью увеличительной линзы распространяют в Казнете

В казахстанских Telegram-каналах распространяется видео, на котором показана закрепленная среди поля лупа, которая в солнечные дни способна спровоцировать пожар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

В подписи к видео высказаны предположения, что это может быть свидетельством диверсии, следовательно, поля в Казахстане поджигают намеренно. Это неправда.

На самом деле это видео было снято еще в июле этого года в России, в Ростовской области.

Как сообщили в МЧС по Ростовской области, линзы, вероятнее всего, появились на полях в ночь с 12 на 13 июля, так как ранее их там не находили.

Следовательно, распространяемое видео сделано не в Казахстане и никоим образом не доказывает, что поля в нашей стране сжигают специально, заключил Stopfake.