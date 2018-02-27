Видео-превью к реваншу Головкин – Альварес появилось в Сети

Спорт
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Фото с сайта Sports.kz
Популярный Youtube-канал Motivedia - Boxing опубликовал десятиминутный ролик, посвященный предстоящему реваншу Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Головкин анонсировал первую пресс-конференцию с Альваресом. Боксеры прокомментировали место проведения боя-реванша.

На видео запечатлен тренировочный процесс Головкина и Альвареса, фрагменты их первого боя, а также комментарии тренеров и промоутеров.

"Они снова возвращаются, чтобы свести счеты после неразрешенного вопроса в сентябре прошлого года и выяснить, кто из двух суперзвезд превалирует в боксе. Фанат вы "Канело", Головкина или нейтральный – это тот старт 2018 года, на который мы все надеемся!" – гласит подпись к видео под названием "Реванш: взгляд поближе".

Первый поединок состоялся 16 сентября 2017 года и завершился спорной ничьей – многие люди из мира бокса сходятся во мнении, что у Головкина "украли" чистую победу. Реванш состоится 5 мая.

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