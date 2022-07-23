Фото: polisia.kz
Происшествия
Видео "разборок" с участием силовиков" прокомментировали в полиции Карагандинской области

Видео «разборок», в котором фигурируют заместитель начальника управления криминальной полиции Караганды, прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространили видео конфликта между мужчинами. В кадре фигурирует заместитель начальника управления криминальной полиции Ермек Тобулбаев, который стоит в стороне и наблюдает за «разборками». Позже спор конфликтующих сторон перерастает в драку. И на этом видео обрывается.

В Департаменте полиции не отрицают факта присутствия замначальника управления криминальной полиции на этом видео.

«В социальных сетях выложено видео конфликта между мужчинами с комментарием, что в нем принимает участие заместитель начальника управления криминальной полиции ДП области.

Сообщаем, 4 июля на сотовый телефон заместителя начальника УКП поступил звонок от фигуранта уголовного дела по факту мошенничества, которое находится на контроле управления криминальной полиции, о конфликте из-за оспариваемого имущества. В целях недопущения противоправных действий и выяснения обстоятельств он направился на место события, одновременно вызвав туда наряд полка патрульной полиции», – сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Как выяснилось, предметом конфликта между сторонами стала автомашина. На место были вызваны дополнительные силы полиции. В результате всех участников конфликта доставили в отдел полиции УП города Караганды. По данному факту начато досудебное расследование по уголовной статье «Хулиганство».

Ранее в прокуратуре Карагандинской области сообщили, что упомянутый в комментарии к видео А.Е. Бондарев не является сотрудником органов прокуратуры с 30 декабря 2021 года.

 

 

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