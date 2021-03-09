Видео с горящей рекой пересылают друг другу казахстанцы

В усть-каменогорском Instagram-аккаунте @osa_uka_vko опубликовали короткий ролик, в котором автор снимает пожар, бушующий на замерзшей реке. В подписи к этому видео сказано: "Произошел пожар после аварии на нефтепроводе". Поскольку другой информации нет, читатели сделали вывод, что события происходят в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
На самом деле на странице в Instagram опубликована укороченная версия видео. В оригинальном ролике сразу после фразы "Горит река", автор уточняет: "Обь". Однако администраторы казахстанской Instagram-страницы эту деталь решили вырезать, вероятно, чтобы заинтриговать подписчиков.
Пожар на участке Оби близ Нижневартовска начался 7 марта. Причиной стала авария на подземном нефтепроводе. В момент происшествия на льду находились рыбаки, которые и снимали происходящее на видео. Один из очевидцев получил сильные ожоги и был госпитализирован. По данным СМИ, всего в реку вылилось порядка 700 тонн нефтепродуктов. Сейчас ЧП расследует Следственный комитет и Городская прокуратура Нижневартовска.
Из этого следует, что к Казахстану этот ролик не имеет никакого отношения. Он был опубликован без указания места происшествия для привлечения внимания пользователей.
