Видео с избиением воспитанников детдома семейного типа прокомментировали в полиции

Видео с избиением детей в детдоме семейного типа прокомментировали в ДП Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ранее в соцсетях распространилось видео на котором видно, что мужчина бьет палкой детей.

"Сообщаем, что 27 августа в органы опеки и попечительства Илийского района поступила информация о якобы периодических избиениях воспитанников детского дома семейного типа. По поступившему сигналу сотрудники ювенальной полиции совместно со специалистами районного акимата организовали надлежащую проверку. Воспитанников на время передали в детский дом "Солнышко", – сообщили в ведомстве.

Собранный по факту материал, предусмотренный ст. 127 КРКоАП направлен на рассмотрение суда.

Решение о дальнейшей опеке над детьми либо ее лишении будет принято Специально созданной комиссией, добавили в полиции.