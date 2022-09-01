Видео с избиением воспитанников детдома семейного типа прокомментировали в полиции

Видео с избиением детей в детдоме семейного типа прокомментировали в ДП Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Ранее в соцсетях распространилось видео на котором видно, что мужчина бьет палкой детей.
"Сообщаем, что 27 августа в органы опеки и попечительства Илийского района поступила информация о якобы периодических избиениях воспитанников детского дома семейного типа. По поступившему сигналу сотрудники ювенальной полиции совместно со специалистами районного акимата организовали надлежащую проверку. Воспитанников на время передали в детский дом "Солнышко", – сообщили в ведомстве.
Собранный по факту материал, предусмотренный ст. 127 КРКоАП направлен на рассмотрение суда.
Решение о дальнейшей опеке над детьми либо ее лишении будет принято Специально созданной комиссией, добавили в полиции.