Видео с поджигателем прокомментировала полиция Алматинской области

В Алматинской области наказали мужчину, поджигавшего сухостой близ одного из населенных пунктов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Водитель в Жамбылском районе Алматинской области стал свидетелем поджога сухостоя вдоль дороги. Кадры попали в Сеть. Очевидцу пришлось по пути тушить возгорания. Здесь же его внимание привлек подозрительный мужчина.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что инцидент произошел 6 сентября близ поселка Енбекшиарал Жамбылского района.

«Мужчина, поджигающий сухостой, установлен и доставлен в районную полицию. Им оказался 39-летний местный житель. При допросе задержанный не смог пояснить свои действия, так как при поджоге был пьяным», – отметили в полиции.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов» КоАП РК.

Отметим, 7 сентября в Алматы полицейские задержали мужчину, который разводил огонь на месте пожара в Бостандыкском районе города. Горожанин пояснил, что развел костер и якобы хотел разогреть себе консервы, но когда огонь перекинулся на кусты, испугался и убежал.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.