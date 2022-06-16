Видео с пьяным полицейским у разбитого авто прокомментировали в ДП Атырауской области

Пьяный полицейский попал на видео и был уволен в Атырауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на газету «Ақ жайық».

В соцсетях появилось видео с пьяным мужчиной в гражданской куртке, но в форменных полицейских брюках возле разбитого автомобиля. Позже выяснилось, что это действительно полицейский – участковый инспектор полиции, прикреплённый к селу Жана Каратон.

Видео было снято в Жылыойском районе.

«По данному факту этот сотрудник уволен из полиции по отрицательным мотивам», – прокомментировали в Департаменте полиции Атырауской области.

Вместе с ним уволен и начальник Жылыойского районного отдела местной службы полиции.