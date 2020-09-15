Видео с "танцующими прокурорами": начато служебное расследование

Фото: коллаж ИА «NewTimes.kz»
Генеральная прокуратура РК проводит служебное расследование из-за видео с "танцующими прокурорами", которое было распространено в социальных сетях, передает Kazpravda.kz
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"В настоящее время по всем указанным данным проводится служебное расследование, который ведет Департамент внутренних расследований Генеральной прокуратуры РК", – говорится в ответе ведомства.
Напомним, в начале сентября через мессенджеры начали распространят видео с мужчиной, который снимает себя на камеру, стоя на танцполе. Отмечалось, что мужчина работает прокурором.
В прокуратуре Восточно-Казахстанской области прокомментировали инцидент.
"Мы в курсе, видели видео, распространенное в Telegram. Сейчас мы проверяем факты", – ответили в прокуратуре ВКО.