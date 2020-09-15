Видео с "танцующими прокурорами": начато служебное расследование

Происшествия
3780
Екатерина Елисеева
Фото: коллаж ИА «NewTimes.kz»
Генеральная прокуратура РК проводит служебное расследование из-за видео с "танцующими прокурорами", которое было распространено в социальных сетях, передает Kazpravda.kz.

"В настоящее время по всем указанным данным проводится служебное расследование, который ведет Департамент внутренних расследований Генеральной прокуратуры РК", – говорится в ответе ведомства.

Напомним, в начале сентября через мессенджеры начали распространят видео с мужчиной, который снимает себя на камеру, стоя на танцполе. Отмечалось, что мужчина работает прокурором.

В прокуратуре Восточно-Казахстанской области прокомментировали инцидент.

"Мы в курсе, видели видео, распространенное в Telegram. Сейчас мы проверяем факты", – ответили в прокуратуре ВКО.

Популярное

Все
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
В Уральске прошел обучающий семинар для комплаенс-офицеров
Мопеды: теперь только по правилам
Быстрого решения для «черного неба» нет
Не только учить, но и учиться
Развитие ключевых направлений ведомства
Начните управлять своим бюджетом
Зрелищно, ярко, динамично
Край трудолюбивых дехкан
Дошедший до Берлина
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 26 февраля 2025 года №67-НП
Наполнять сердца добром
Эксперты из Испании примут участие в разведке подземных вод на западе Казахстана
Свиристели уж запели
Сократить расходы и лишние структуры можно благодаря IT-технологиям
«Серебряный» забег в Канаде
В поисках духовного контакта
Земля неприкосновенная
Безопасность военнослужащих – главная забота армии
Торговые рынки будут модернизированы
Возврат к историческому времени
Сносить нельзя оставить
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Село работящих людей
Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Индии
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Правительство РК приступает к масштабному финансированию реального сектора экономики
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
«Непонятна причина такой агрессии»: мажилисмен – об атаке дронов на КТК
Только от жизни собачьей…
В Алматы ученые обсуждали историко-культурное наследие Золотой Орды
Михаил Шайдоров завоевал «золото» чемпионата четырех континентов
Он жизнь свою Отчизне посвятил
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
Разрабатывается проект генплана Туркестана
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей

Читайте также

Трагедия в Талгаре: завершено расследование дела об убийств…
Более 30 человек оказались в снежной западне в Костанайской…
В Костанайской области арестовали убийцу спустя 22 года
В Судане рухнул военный самолет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]