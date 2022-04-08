Видео с заехавшим в терминал столичного аэропорта Lexus обсуждают в Сети

В Сети распространяется видео с автомобилем Lexus, заехавшим в терминал Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев. В воздушной гавани столицы объяснили «инцидент», передает Kazpravda.kz.

Видео появилось в Telegram-канале Kozachkov offside и активно тиражируется в Сети.

Как оказалось, это было тестирование возможностей для рекламы автомобиля.

«Сегодня в тестовом режиме в терминал международных рейсов заехал автомобиль. Все было сделано с соблюдением мер безопасности, аэропорту не был нанесён ущерб», – сообщается на странице в Facebook Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев. Таким образом аэропорт пригласил дилеров авто рассмотреть возможности рекламы в воздушной гавани.