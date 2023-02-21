Обеспечить видеорегистраторами проводников поездов предлагают в Казахстане

Транспортные полицейские предлагают обеспечить видеорегистраторами работников поездных бригад и машинистов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Руководство Департамента полиции на транспорте встретилось с представителями железнодорожных предприятий АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы".

Начальник ДП Бакытжан Малыбаев затронул вопросы профилактики краж чужого имущества на транспорте. В последнее время в Казахстане возросли объемы перевозимых грузов, что привело к скоплению вагонов с материальными ценностями на крупных узловых станциях, где железнодорожные составы простаивают длительное время, создавая предпосылки к хищениям.

Малыбаев также назвал основные причины несчастных случаев, связанных с наездом подвижного состава. Это перемещение людей в зоне повышенной опасности. Отметил он и отсутствие в населенных пунктах специально оборудованных переходов.

Отслеживать ситуацию и обеспечивать правопорядок стражам порядка помогают камеры видеонаблюдения. Также они позволяют контролировать работу машинистов, фиксировать экстренные торможения и наезды, устанавливать их причины.

В связи с этим полицейские предложили представителям КТЖ увеличить количество камер видеонаблюдения на всех объектах железнодорожного транспорта и обеспечить видеорегистраторами работников поездных бригад и машинистов.





