Видеосообщением об аномалии в алматинском парке делятся казахстанцы в соцсетях

Пользователи Казнета делятся видеороликом, снятым в парке Первого президента в Алматы. Там в ночь с 10 на 11 октября обледенела часть деревьев, а другая осталась нетронутой. Пользователи сочли это аномалией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Причину необычного явления прояснили в пресс-службе акимата Алматы.

«По данным обслуживающей организации парка, ночью сломалась поливочная система и вода из нее начала брызгать на деревья. Под утро из-за погоды образовалась наледь на деревьях. Поливочная система уже восстановлена», – сообщили в ведомстве.

Таким образом, в показанных на видео деревьях нет совершенно ничего аномального или сверхъестественного. Причина случившегося – вода, попавшая на деревья из-за сломанной системы полива, заключил Stopfake.