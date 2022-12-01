Видеть мир правильно

Офтальмологи призывают лечить косоглазие у детей как можно раньше. В запущенных случаях проблемы с глазами приводят к непоправимым последствиям. Косоглазие – это достаточно частая патология, и косметический дефект – лишь верхушка айсберга. Главная опас­ность заключается в стойком снижении зрения, которое во взрослом возрасте практически невозможно вылечить.

Как объяснила детский врач-офтальмолог Рузия Самигулова, одновременная и слаженная работа двух глаз позволяет нам видеть мир объемным. Глаза расположены на определенном расстоянии друг от друга, и мы видим предмет каждым глазом с разных ракурсов, а мозг сводит эти данные в одну картинку. Кроме того, глаза движутся содружественно – во все стороны. При косоглазии этот механизм нарушен, и ребенок видит мир плоским.

– Косоглазие бывает разных форм. Врожденное видно сразу. Хотя блуждающий взгляд для новорожденного – это нормальное состояние, но такая ситуация допустима только у ребенка до двух месяцев, в противном случае надо обратиться к врачу. Наиболее частая форма – содружественное косоглазие, которое проявляется на втором-третьем годах жизни. Это приобретенное косоглазие раннего возраста. Оно связано со многими причинами, – рассказывает врач.

Одна из них, по словам специалиста, аметропия – изменение преломляющей способности глаза. Чаще всего косоглазие связано с аномалиями рефракции – с излишним «плюсом» и наоборот.

– В возрасте двух-трех лет у ребенка появляется больше информации из внешнего мира, он начинает рассматривать картинки, у него увеличивается работа вблизи и нагрузка на глаза возрастает. Чаще всего проблема начинается с периодического «забегания» глаза к носу (сходящееся косоглазие встречается в 93,5% случаях, то есть превалирует над расходящимся). Сначала косоглазие имеет непостоянный характер, затем глаз «забегает» все чаще. Как только вы увидели такую картину у своего чада, сразу покажите его офтальмологу, – говорит Рузия Самигулова.

Косоглазие лечится в несколько этапов – четыре-пять, достаточно долго и обязательно при участии родителей. В зависимос­ти от вида косоглазия хирургическое лечение может встать во главу списка или быть завершаю­щим этапом.

– Сначала идет оптическая коррекция, при наличии показаний могут быть назначены очки, – отмечает врач-офтальмолог. – Далее нужно «разбудить» спящие нервные пути, которые идут от косящего глаза к головному мозгу. Для этого «штрафуют» лучше видящий глаз – используют заклейки или глазные капли, вызывающие расширение зрачка, давая возможность работать косящему глазу. Затем мы заставляем мозг ребенка «сливать» изображения от обоих глаз в единую картину при помощи специального прибора – синоптофора.

В заключение лечения используются специализированные компьютерные программы, позволяющие закрепить результат и не дать косоглазию вернуться. Такие занятия можно осуществлять дома. Программы можно приобрести в интернет-магазинах или пройти курсы лечения в медицинском учреждении.

– Среди родителей иногда ходит миф о том, что косоглазие пройдет само. Это не так. Если вы видели взрослых с косоглазием, большинство из них – недолеченные дети. А вот своевременное лечение содружественного косоглазия приводит к хорошему результату – глаза ребенка восстанавливают свою функцию, и он видит мир объемно. Детский организм пластичен, хорошо отзывается на лечение, за год можно максимально поднять остроту зрения. Однако и работа родителей в этом имеет большое значение. Им приходится нелегко, возможны конфликты с ребенком, но, согласитесь, его здоровье того стоит, – подчеркивает врач.

Кстати, профилактика косоглазия у ребенка возможна уже на этапе планирования его зачатия.

– Планируя беременность, хорошо бы выяснить анамнез, то есть собрать информацию у родственников на предмет болезней глаз. Если в семье они есть, надо тщательнее наблюдать за малышом. Конечно, здоровье беременной женщины, отсутствие инфекций тоже очень важно для будущего человечка. Новорожденному малышу нужно давать игрушки по возрасту. У грудничков они должны быть яркими и крупными, находиться на расстоянии 40 сантиметров от глаз, располагать их ближе нет смысла. К шести месяцам у младенца должны уйти «забегания» глаз. Если до восьми месяцев этого не произошло – обратитесь к врачу, – советует офтальмолог.

В два-три года ребенок начинает интересоваться мелкими деталями. Ему лучше давать книжки с крупными рисунками, четкими контурами, печатью хорошего качества.

Отметим, дети с такой патологией могут получить аппаратное лечение по направлению из поликлиники по месту жительства бесплатно в рамках ОСМС.