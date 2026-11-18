Гулисхан Нахбаева родилась в 1991-м – в год обретения Казахстаном независимости. За 35 лет она получила звание международного гроссмейстера, вошла в первый Президентский молодежный кадровый резерв, поработала в системе государственного управления и стала депутатом Курултая. Свой путь она воспринимает не только как личную историю успеха, но и как результат возможностей, открывшихся ее поколению.

фото из личного архива героини

– Мы не просто поколение, которому досталась независимость. Мы поколение, которое должно наполнить ее новым содержанием, – говорит Гулисхан Сайфуллиновна.

Шахматы прочно вошли в ее жизнь с самого детства. Постоян­ные тренировки, международные соревнования, победы и поражения научили дисциплине и самостоятельности. За доской никто не сделает ход за игрока – как и не возьмет на себя ответственность за ошибку.

Позже эти навыки пригодились на госслужбе. По словам Гулисхан Нахбаевой, и шахматы, и управление требуют видеть не только текущую ситуацию, но и последствия решений. Однако в политике недостаточно личной стратегии: необходимо слышать других, находить компромиссы и работать в команде. А цена ошибки здесь измеряется уже не турнирными очками, а интересами людей.

Поворотным стал 2019 год, когда Гулисхан Нахбаева прошла отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. Решение участвовать не было простым. В шахматном мире она уже добилась признания, а новую сферу предстояло осваивать практичес­ки с нуля. На выбор повлияли и семейные обстоятельства. Вместе с супругом наша героиня воспитывает трех дочерей. Возможно, поэтому ее все больше занимали вопросы образования и перспективы для молодежи. Хотелось не только добиваться собственных результатов, но и участвовать в создании условий для других.

Молодежный резерв, конечно, не гарантирует назначения: это шанс проявить компетенции. Особенно важен такой механизм для специалистов из регионов, которым бывает сложнее получить доступ к профессиональным связям и карьерным возможностям.

В послужном списке Гулисхан Нахбаевой – работа в сфере образования, руководство департаментом креативных индустрий Министер­ства культуры и информации, Научно-­исследовательским цент­ром «Молодежь». Сегодня она – член Комитета по цифровизации, инновациям и науке Курултая РК. Одно из направлений депутатской работы – защита человека в цифро­вой среде. Речь, в частности, идет о правовом регулировании использования изображения, голоса и цифрового образа человека, в том числе в дипфейках.

Другая важная для нее тема – креативная экономика. По словам­ депутата, уже подготовлен соответствующий проект закона, цель которого – помочь авторам и предпринимателям превращать творческие идеи в востребованные продукты и выходить на международный рынок.

– У нас есть талантливые­ дизайнеры, музыканты, кинематографис­ты, разработчики игр, ремесленники. Но талант и идея должны превращаться в экономический продукт. Для этого нужны доступное финансирование, защита интеллектуальной собственности, инфраструктура и помощь с экс­портом, – считает она.

Гулисхан Сайфуллиновна также мечтает, чтобы каждый ребенок в Казахстане умел играть в шахматы, и намерена содействовать развитию этого вида спорта в школах.

Говоря о молодых казахстанцах, она отмечает их открытость миру, предприимчивость и способность быстро осваивать технологии. Вместе с тем видит риски: это цифровая зависимость, мошенничество и деструктивный контент в Интернете. Поэтому уверена: важно развивать не только цифро­вые навыки, но и критическое мышление, граж­данскую ответственность и уважение к труду.

Насыщенный рабочий график сменяется семейными заботами. На вопрос, как удается совмещать депутатскую деятельность и материнство, ровесница Независимости отвечает с улыбкой: «Я многозадачна, и это моя суперсила». Она благодарна супру­гу и близким за поддержку, а все свободное­ время, конечно, старается проводить с дочками.

Восстановить силы помогают общение с семьей и друзьями, шахматы, чтение, спорт и даже шопинг. Родители воспитали в ней трудолюбие, честность и уважение к людям. Эти же ценности она старается передать детям, оставляя им право выбирать собственный путь. Ее детство пришлось на первые годы независимости, а детство дочерей – на эпоху искусственного интеллекта. Но нравственные ориентиры не устаревают, убеждена Гулисхан Нахбаева.

Размышляя о будущем Казахстана, депутат вновь обращается к шахматам. Сильный игрок должен видеть позицию на несколько ходов вперед. Таким стратегическим ходом для страны она считает инвестиции в человеческий капитал. Можно иметь природные ресурсы, развитую инфраструктуру и современные технологии, но без образованных, ответственных и инициативных людей нельзя обеспечить долгосрочное развитие государства.

Именно с развитием образования, науки и раскрытием способностей каждого гражданина Гулисхан Сайфуллиновна связывает будущее независимой страны:

– Хотелось бы видеть Казахстан в следующие 35 лет высокотехнологичным, справедливым и конкурентоспособным государством, в котором молодые люди не ищут возможности реализовать себя где-то за пределами страны, а видят свое будущее здесь и гордятся тем, что они – казахстанцы.