ВИЭ – на конкурентный уровень

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Глеб МАЛЫХ
В составе делегации Ассоциацию организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY представил генеральный директор Асет Магауов. В ходе визита им и генеральным директором IRENA Аднаном Амином был подписан меморандум о взаимопонимании между ассоциацией KAZENERGY и агентством IRENA.
Целью данного документа является обеспечение общих рамок для сотрудничества по вопросам подготовки Казахстана к проведению EXPO 2017 по теме «Энергия будущего». А именно: разработка политики продвижения и инновационных механизмов по энергоэффективности в Республике Казахстан, энергоснабжение – планирование и прогнозы развития, анализ технологий и разработка дорожных карт. Также меморандумом предусмотрено проведение совместных научно-исследовательских проектов и мероприятий, обмен знаниями и опытом в энергетическом секторе и использовании возобновляемых источников энергии.
Выступая перед журналистами в Абу-Даби, Асет Магауов относительно альтернативных источников энергии отметил, что для казахстанского сектора это будет полезный опыт, так как те меры, которые сейчас осуществляются для поддержки данного сектора, очень существенны. Вместе с тем технологии не стоят на месте, и, по прогнозам экспертов, уже через 10 лет данные источники энергии будут конкурентоспособны наряду с традиционными.
Также в ходе визита министр энергетики РК Владимир Школьник и генеральный директор KAZENERGY Асет Магауов провели встречи с министром экономики, торговли и индустрии Японии Еити Миядзава, министром промышленности, экологии и энергетики Союза Коморских островов Абу Насером Мади, заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным секретарем ЭСКАТО Шамшадом Ахтар.
Уже по сложившейся традиции в рамках 5-й сессии ассамблеи IRENA были проведены интерактивные министерские «круглые столы», пленарные заседания и технические совещания, в которых принимали участие члены казахстанской делегации.
Кроме того, казахстанская сторона участвовала в ряде дискуссионных заседаний на тему «Возобновляемые источники энергии и окружающая среда», «Rеsource – шлюз к знаниям о возобновляемых источниках энергии», а также в дискуссии на тему «Инновации: технологии, бизнес и будущее энергетики» в рамках дебатов «Вопросы времени» под эгидой IRENA и британской деловой газеты Financial Times.
По завершении 5-й сессии Ассамблеи международного агентства по возобновляемой энергии состоялось открытие недели устойчивого развития, в рамках которой прошли сразу несколько важных мероприятий: 8-й Всемирный саммит «Энергия будущего-2015» (World Future Energy Summit 2015 (WFES); 3-й Международный саммит по проблемам водных ресурсов (International Water Summit (IWS); 2-я Международная выставка по управлению и утилизации отходов (EcoWASTE).
Мероприятия завершились совместной заключительной сессией Всемирного энергетического саммита и Международного саммита по водным ресурсам.

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