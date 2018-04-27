​ВИЭ: прогресс очевиден

Внедрению механизма аукционных торгов ВИЭ посвящен проходящий в Астане семинар в режиме Hard Talk.
Международная встреча, организованная Министерством энергетики Республики Казахстан совместно с Европейской экономической комиссией ООН, Европейским союзом, USAID и Ассоциацией KAZENERGY, нацелена на содействие текущему национальному диалогу о методах реализации потенциала в области ВИЭ в Казахстане. Речь также идет о выявлении ключевых барьеров, блокирующих инвестиции частного сектора, и создании хорошо функционирующей и стабильной системы поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в новой системе аукционов.
Как отметил в приветственном слове министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, в любой стране есть ряд факторов, очень сильно влияющих на развитие данного сектора, на принятие решения об инвестировании и реализацию проектов. Казахстан, обладая большими углеводородными запасами, по-своему намерен отвечать на вопрос: зачем развивать ВИЭ?
– Наш ответ простой: углеводородное сырье когда-нибудь закончится, а давление на окружающую среду со стороны энергетики увеличивается. Казахстан должен подготовиться к новым вызовам и рискам третьего тысячелетия. Страна готова выполнять добровольно взятые обязательства Парижского соглашения по климату. Развивая возобновляемые источники энергии, Казахстан будет усиливать свою конкурентоспособность в будущем, – подчеркнул министр.
Что касается вопросов, какими темпами развивать и каковы должны быть планы страны по развитию данного сектора, глава ведомства пояснил: Казахстан ставит достаточно амбициозные цели в долгосрочной перспективе: к 2050 году довести долю возобновляемых и альтернативных источников энергии до 50%. Вместе с тем необходимо понимать, что в среднесрочной перспективе мы можем сделать только первые шаги, поэтому достижение ВИЭ в общем объеме энергопотребления в размере 3% от общей выработки в ближайшие 3 года представляется отличной стартовой позицией.
По словам главы энергетического ведомства, на начало нынешнего года доля ВИЭ составляла всего 1,1%. С учетом того что несколько лет назад ее совсем не было, то прогресс очевиден. Действующая система господдержки нашла свое развитие в законе о поддержке и использовании ВИЭ. До прошлого года в стране действовали фиксированные тарифы, которые инвестор получал на 15 лет. Данный механизм на начальном этапе позволил быстро запустить рынок и осуществить реализацию таких видов, как ветровая, солнечная, гидроэнергетика для производства электроэнергии.
– На сегодня в республике имеется 58 действующих объектов ВИЭ с суммарной мощностью 343 мегаватта. Еще 50 объектов с общей установленной мощностью 2 тысячи мегаватт заключили контракты на покупку электрической энергии и получили фиксированные тарифы. В прошлом году мы поменяли законодательство, и дальнейшее право поддержки ВИЭ мы будем давать на основе конкурсного отбора, – пояснил Канат Бозумбаев.
При этом он отметил, что с нынешнего года запланировано проведение ряда аукционов ВИЭ на суммарную установленную мощность 1 гигаватт, победитель в которых получит 15-летний контракт на покупку электроэнергии с единым закупщиком электроэнергии от ВИЭ. Ежегодно эти тарифы будут индексироваться с учетом курсовой разницы национальной валюты, а также частично с учетом инфляции. Законом также определено, что возобновляемым источникам будет предоставлен приоритет при передаче электроэнергии по сетям, оказана поддержка при выделении земельного участка.
Канат Бозумбаев подчеркнул, что аукционы будут проводиться прозрачно на электронной площадке, которая позволит в течение 3-часовой торговой сессии предложить свои тарифы на энергию, а проектам, предложившим наименьший тариф, выиграть и подписать контракт. В ходе мероприятия участники открыто обменялись мнениями и определили ключевые проблемы, препятствующие инвестированию в сектор ВИЭ, были также предложены эффективные пути их решения.