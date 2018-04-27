​ВИЭ: прогресс очевиден

Внедрению механизма аукционных торгов ВИЭ посвящен проходящий в Астане семинар в режиме Hard Talk.

Международная встреча, организованная Министерством энергетики Республики Казахстан совместно с Европейской экономической комиссией ООН, Европейским союзом, USAID и Ассоциацией KAZENERGY, нацелена на содействие текущему национальному диалогу о методах реа­лизации потенциала в области ВИЭ в Казахстане. Речь также идет о выявлении ключевых барьеров, блокирующих инвестиции частного сектора, и создании хорошо функционирующей и стабильной системы поддержки возобновляе­мых источников энергии (ВИЭ) в новой системе аукционов.

Как отметил в приветственном слове министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, в любой стране есть ряд факторов, очень сильно влияющих на развитие данного сектора, на принятие решения об инвестировании и реализацию проектов. Казахстан, обладая большими углеводородными запасами, по-своему намерен отвечать на воп­рос: зачем развивать ВИЭ?

– Наш ответ простой: углеводородное сырье когда-нибудь закончится, а давление на окружающую среду со стороны энергетики увеличивается. Казахстан должен подготовиться к новым вызовам и рис­кам третьего тысячелетия. Страна готова выполнять добровольно взятые обязательства Парижского соглашения по климату. Развивая возобновляемые источники энергии, Казахстан будет усиливать свою конкурентоспособность в будущем, – подчеркнул министр.

Что касается вопросов, какими темпами развивать и каковы должны быть планы страны по развитию данного сектора, глава ведомства пояснил: Казахстан ставит достаточно амбициозные цели в долгосрочной перспективе: к 2050 году довести долю возоб­новляемых и альтернативных источников энергии до 50%. Вместе с тем необходимо понимать, что в среднесрочной перспективе мы можем сделать только первые шаги, поэтому достижение ВИЭ в общем объеме энергопотребления в размере 3% от общей выработки в ближайшие 3 года представляется отличной стартовой позицией.

По словам главы энергетического ведомства, на начало нынешнего года доля ВИЭ составляла всего 1,1%. С учетом того что несколько лет назад ее совсем не было, то прогресс очевиден. Действующая система господдержки нашла свое развитие в законе о поддержке и использовании ВИЭ. До прошлого года в стране действовали фиксированные тарифы, которые инвес­тор получал на 15 лет. Данный механизм на начальном этапе позволил быстро запустить рынок и осуществить реализацию таких видов, как ветровая, солнечная, гид­роэнергетика для производства электроэнергии.

– На сегодня в республике имеется 58 действующих объектов ВИЭ с суммарной мощностью 343 мегаватта. Еще 50 объектов с общей установленной мощностью 2 тысячи мегаватт заключили контракты на покупку электрической энергии и получили фиксированные тарифы. В прошлом году мы поменяли законодательство, и дальнейшее право поддержки ВИЭ мы будем давать на основе конкурсного отбора, – пояснил Канат Бозумбаев.

При этом он отметил, что с нынешнего года запланировано проведение ряда аукционов ВИЭ на суммарную установленную мощность 1 гигаватт, победитель в которых получит 15-летний контракт на покупку электроэнергии с единым закупщиком электроэнергии от ВИЭ. Ежегодно эти тарифы будут индексироваться с учетом курсовой разницы национальной валюты, а также частично с учетом инфляции. Законом также определено, что возобновляемым источникам будет предоставлен приоритет при передаче электроэнергии по сетям, оказана поддержка при выделении земельного участка.

Канат Бозумбаев подчеркнул, что аукционы будут проводиться проз­рачно на электронной площадке, которая позволит в течение 3-часовой торговой сессии предложить свои тарифы на энергию, а проектам, предложившим наименьший тариф, выиграть и подписать контракт. В ходе мероприятия участники открыто обменялись мнениями и определили ключевые проблемы, препятствующие инвестированию в сектор ВИЭ, были также предложены эффективные пути их решения.