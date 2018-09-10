Вихревое движение

«Как-нибудь да разъедутся»

«Перемен требуют наши серд­ца», – пел Виктор Цой, которому недавно установили памятник на одной из центральных улиц Алматы. «Не дай вам бог жить в эпоху перемен», – гораздо ранее предостерегал Конфуций. Словно между двух огней оказались жители Алматы, с одной стороны понимающие, что мир не стоит на месте, с другой – возмущающиеся происходящим в их любимом городе.

Буйное развитие переживает транспортная система. С недавних пор городские власти нашли «крайних» – автомобилис­тов. По их мнению, именно из-за владельцев «железных коней» в Алматы хромает на обе ноги экология, а люди не гуляют и не улыбаются друг другу. Избавляться от всего вышеперечисленного решили силовыми методами. Сначала внедрили выделенные полосы для общест­венного транс­порта, потом платные парковки, а позже со многих центральных улиц убрали парковки вообще, разметив велодорожки. Справедливости ради отметим, что такие действия производятся во всем мире и ничего особенного в них нет. Если бы не одно «но».

На некоторых улицах велодорожки разместили сразу с двух сторон. С учетом того, что по ним, по выражению алматинцев, проезжают «полтора велосипедиста в час», решение вызвало недоумение. Удар приняли на себя бизнесмены, владеющие объектами малого и среднего бизнеса вдоль злосчастных улиц.

Однако это еще цветочки. С 1 сентября на одной из крупнейших «артерий» Алматы – улице Тимирязева – появилась специальная полоса для общественного транспорта (БРТ). Алматинцы, успевшие привыкнуть к выделенным полосам, адекватно восприняли новость о разработке БРТ, пока не узнали, что она будет проходить по левой полосе движения, а не по правой, как обычно. Для машин осталась только одна правая полоса. Да еще и по новым правилам практически по всей улице Тимирязева – от Жандосова до Байтурсынова – запретили левые повороты.

Теперь, чтобы попасть на левую сторону улиц, упирающихся в Тимирязева или пересекающих ее, водителям нужно сделать три правых поворота по соседним улицам. Этот приличный крюк в управлении транспорта и автомобильных дорог акимата Алматы элегантно назвали «вихревым движением». Социальные сети наполнились жалобами жителей целого района (!), поскольку теперь их путь до дома увеличился на несколько километров и бог знает на сколько минут. Поняв, что одна оставшаяся полоса – Боливар и двоих не вынесет, водители ринулись на соседние улицы, которые тут же оказались забиты под завязку. Пробки стали перманентными даже там, где прежде их не было. Естественно, вся армия автомобилистов при таком раскладе выбрасывает в воздух огромное количество выхлопных газов, которыми дышат абсолютно все жители города: и велосипедисты, и самокатчики, и пешеходы.

Цель подобных манипуляций с городом – откровенное «выдавливание» частного транспорта и замена его общественным. Да, скорость движения автобусов и троллейбусов по БРТ возрос­ла, и объективно это радует. Но тот факт, что любое, даже самое мелкое ДТП на единственной полосе автомобильного движения сразу же парализует весь район, во внимание не принимается.

У Белки глаза красивые

Вторая часть трансформаций, которым подвергся мегаполис, связана с развитием культурной среды. «Искусство может злить человека, но оно не должно оставить его равнодушным. Если оставило – значит это было плохое искусство», – говорят знаю­щие люди. Теперь у алматинцев все больше возможностей в этом убедиться. К концу сентября в рамках международного фестиваля скульптур и малых архитектурных форм (МАФ) PARK FEST в городе установят 60 арт-объектов. Это будет настоящий музей под открытым небом.

Канадский урбанист Гилермо Пеньялоса считает, что «искусство очень важно для публичного пространства, оно заставляет нас полюбить город». С ним трудно не согласиться. Однако когда искусство выходит за пределы музея, это нравится далеко не всем.

Модерн-объекты, в отличие от классических, не несут эстетическую функцию. Они призваны заставить людей задуматься или же просто дразнят их.

Вспомним, что пресловутую соломенную инсталляцию «Белка» люди поначалу восприняли в штыки. Скоро, впрочем, привык­ли и даже рассмотрели, что у нее смешные передние и задние лапы и далеко не пустые глазки. А эксперт ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию Евфрат Имамбек, принимавший участие в работе жюри фестиваля, произнес эпическую фразу: «Сама Белка не очень, но глаза красивые. Благодаря ей, пусть и был скандал, о нас узнал весь мир».

Любители классического искусства с нетерпением ждут МАФ, посвященную Сергею Калмыкову. Калмыков запомнился алматинцам не только своими картинами, но и экстравагант­ным внешним видом. Существует фотография, на которой художник изображен с самодельной сумкой треугольной формы. Эту сумку творческие деятели взяли за основу проекта и использовали как символ неординарности прототипа. Концепция арт-прост­ранства «Калмыков» включает в себя, помимо интерактивного светового объекта «Сумка Калмыкова», галерею граффити порт­ретов известных казах­станских деятелей культуры, две МАФ, декорированные под стилистику Малевича и Кандинского, и скамейки.

На днях будут обнародованы результаты исследования Анастасии Гончаровой «Гений места: Алматы». Автор попыталась раскрыть тему поиска идентичнос­ти алматинца. По ее мнению, люди, родившиеся в городе у подножья Заилийского Алатау, сложно встречают перемены в нем. Привыкая к определенному образу жизни, одному виду из окна, они сопротивляются, но затем, привыкая к новому, меняются сами. Что же, тем интереснее будет понаблюдать, повысится ли эмпатия алматинцев к городской среде посредством современного искусства.