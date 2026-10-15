VII саммит СВМДА: Токаев предложил запустить Механизм превентивной дипломатии

Президент напомнил участникам саммита, что вопросы безопасности всегда были в числе главных приоритетов деятельности СВМДА, сообщает Kazpravda.kz
– Наша Организация может внести существенный вклад в мирное урегулирование споров, разоружение и установление мира. Сегодня это приобретает особую актуальность. Взаимодействуя с ООН, ШОС, СНГ и другими международными институтами, СВМДА должно играть более активную роль в преодолении разногласий как в Азии, так и за ее пределами. В этой связи призываем государства-участники воплотить нашу коллективную политическую волю в конкретные инициативы, приводящие к ощутимым результатам. В качестве практического шага предлагаем запустить Механизм превентивной дипломатии. Миростроительство должно опережать кризисы. Предотвратить конфликт гораздо эффективнее и дешевле, чем урегулировать уже разгоревшееся противостояние. Такой механизм обеспечит каждому государству-участнику возможность системно участвовать в принятии решений и позволит перейти от деклараций к согласованным действиям, – заметил Касым-Жомарт Токаев.
По словам Главы государства, Организация, нацеленная на будущее, должна быть готова к кардинальным изменениям, с которыми мы сталкиваемся сегодня.
– Искусственный интеллект, или суперинтеллект, уже стал определяющим фактором экономического развития и национальной конкурентоспособности. В то же время, кибератаки играют чрезвычайно разрушительную роль в современных конфликтах. Еще большую обеспокоенность вызывает неконтролируемое развитие искусственного интеллекта, возможности которого совершенствуются быстрее, чем механизмы международно-правового регулирования. Уже зафиксированы случаи, когда ИИ-агенты обходили защитные механизмы и получали несанкционированный доступ к внешним системам. Подобные инциденты могут привести к серьезным сбоям и обострению напряженности между государствами, если мы совместно не остановим эти процессы путем внедрения международно-правовых инструментов. Развитие искусственного интеллекта не должно опережать способность человечества сохранять над ним эффективный контроль. Поэтому меры укрепления доверия должны распространяться и на цифровую сферу. На мой взгляд, пять существующих измерений СВМДА следует дополнить шестым – искусственным интеллектом, – предложил Президент Казахстана.