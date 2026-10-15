VII саммит СВМДА: Токаев предложил запустить Механизм превентивной дипломатии

Фото: пресс-служба Президента РК

– Наша Организация может внести существенный вклад в мирное урегулирование споров, разоружение и установление мира. Сегодня это приобретает особую актуальность. Взаимодействуя с ООН, ШОС, СНГ и другими международными институтами, СВМДА должно играть более активную роль в преодолении разногласий как в Азии, так и за ее пределами. В этой связи призываем государства-участники воплотить нашу коллективную политическую волю в конкретные инициативы, приводящие к ощутимым результатам. В качестве практического шага предлагаем запустить Механизм превентивной дипломатии. Миростроительство должно опережать кризисы. Предотвратить конфликт гораздо эффективнее и дешевле, чем урегулировать уже разгоревшееся противостояние. Такой механизм обеспечит каждому государству-участнику возможность системно участвовать в принятии решений и позволит перейти от деклараций к согласованным действиям, – заметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, Организация, нацеленная на будущее, должна быть готова к кардинальным изменениям, с которыми мы сталкиваемся сегодня.