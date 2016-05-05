Виктор Беленец и его команда

– Вообще-то частным предпринимателем я стал в конце 90-х годов, когда приобрел автобус и начал заниматься междугородними перевозками, – рассказывает Виктор Иванович. – А после этого я выкупил заброшенное здание бывшего СПТУ и начал делать то, что умею лучше всего – ремонтировать машины. В свое время окончил Боровской сельхозтехникум по специальности «техник-механик», долгое время работал в автобус­ном парке до тех пор, пока он не пришел в упадок. Так вот, когда я взял свой первый кредит, банк предоставил льготный период в девять месяцев при его погашении как начинающему бизнесмену, что позволило мне одному из первых в нашем городе открыть СТО и успешно заниматься своим любимым делом. А еще я хотел бы сказать о том, что в позапрошлом году по линии фонда «Даму» мне довелось бесплатно окончить обу­чающие месячные курсы в Астане, где занятия вели специалисты из Германии, Венгрии, России, США.Там Виктор Беленец узнал очень много полезного и интересного, буквально не успевая поглощать мощный поток информации, так необходимой ему в части ведения бизнеса. Учеба на этих курсах прошла замечательно, он многому научился и остался в восторге от всего того, что услышал и увидел на занятиях!– А ведь я сначала хотел, чтобы в Астану поехал мой сын Виктор, который после шестилетней службы в армии по контракту выразил желание работать вместе со мной, или дочь Евгения, но обстоятельства сложились тогда так, что ехать пришлось мне, о чем я потом нисколько не пожалел. Вот уж поистине: век живи – век учись! Там же я понял, какие огромные средства тратит государство на развитие малого и среднего бизнеса, – делится мыслями предприниматель.Сегодня дело, которое начал В. Беленец, давно стало уже семейным, в него активно включилась и его жена, Казимира Ленгиновна, несмотря на то что вышла на пенсию. Она принимает в бизнесе самое деятельное участие. В настоящее время, помимо основного здания, на территории предприятия находится помещение в виде специализированного ангара, в котором имеется универсальное оборудование для проведения технического осмотра любого вида автотранспорта – начиная с большегрузных автомобилей и заканчивая мотоциклами.С помощью государственной программы «ДКБ-2020» в нынешнем году В. Беленец оформил заем в сумме 15 млн тенге для приобретения ангара и оборудования для проведения технического осмотра автотранспорта. Кредит получен под 14%, из которых 7% субсидирует государство.Сегодня здесь операторами линии техосмотра работают Кайрат Таймасов и Данил Семенюк – молодые парни, о которых Виктор Иванович отзывается как о настоящих профессионалах, мастерах своего дела. Они действуют только в дружном тандеме и при необходимости могут провести до 65 наименований различных операций и нареканий на свое обслуживание никогда не получают. А всего тут обеспечены работой 7 человек, средняя зарплата которых в зимнее и летнее время варьируется от 50 до 70 тыс. тенге.На кредитные средства предыдущего займа предпринимателем была приобретена мобильная линия ЦТО на базе «ГАЗели», с помощью которой с выездом на место сегодня обслуживается порядка 10 близлежащих населенных пунктов, а также предприятия и организации Бурабайского района. В первое время заказов было больше, а сегодня растет конкуренция – в Щучинске теперь действует четыре ЦТО. Впрочем, это обстоятельство В. Беленец и его команда с пониманием восприняли и продолжают работать как прежде, с прицелом на расширение своего бизнеса, без скидок на возникающие трудности.С 2015 года, после того, как предприниматель выплатил свой второй кредит, он ввел льготное обслуживание. Если постоянным клиентам предоставляется скидка в 15%, то инвалидам – 30, «афганцам» и «чернобыльцам» – 50%, а участники Великой Отечественной войны и вовсе денег не платят.– Обстоятельства сегодня складываются так, что мне и моему сыну теперь следует разделить наш бизнес. Он будет производить тех­осмотр, а мне предстоит заняться другими видами услуг населению, – говорит Виктор Иванович. – Но в любом случае наш семейный бизнес будет связан с автотранспортом, это наше общее дело, в котором мы являемся профессионалами, способными принести максимальную пользу обществу и добиться успеха на нелегком предпринимательском поприще. Что же касается той помощи, которую сегодня оказывает малому и среднему бизнесу наше государство, то оно направляет колоссальные средства на его поддержку, и я считаю, что каждый начинающий предприниматель, воспользовавшись программой льготного финансирования, должен конкретными делами ответить на это и внести свой посильный вклад в экономическое процветание нашей страны.