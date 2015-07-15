Виктория – значит победа! Свежий выпуск 526 Марина МИХАЙЛОВА

Виктория – из спортивной семьи: ее мама Оксана Зелинская – чемпион страны в тройном прыжке; отец Виктор Зябкин – прекрас­ный в прошлом спринтер, выигрывавший чемпионаты республики, тренировался вместе с олимпийским чемпионом Виталием Савиным. Пока приземлялся самолет из Южной Кореи, удалось пообщаться с мамой Вики.

– По себе знаю, каких усилий стоит спортсмену завоевать награду. А Виктория выиграла три золотые медали! Поэтому я очень переживала за дочь и очень за нее рада, – счастливо улыбаясь, заметила Оксана Анатольевна. – Тем более что ее соперницы – американки – очень сильные легкоатлетки. И программа оказалась очень сложной: утром – забег на двести, а вечером бежать полуфинал. Через час – финал… На следующий день опять бежать два раза двестиметровку.

«Золото» за стометровку стало для дочки неожиданностью. Ведь ее коронная дистанция – 200 метров. А когда победила на двухсотметровке, такая радостная была! Две медали! Золотых! Потом победа в эстафете… Виктория рада за всех девочек команды. Все наши спортсменки привезли из Южной Кореи медали. Когда ты выступаешь один, то можешь не выиграть никогда. А когда вас четверо, и вы – настоящая команда, и вчетвером стоите на пьедестале и с флагом Казахстана – это круто! Теперь весь мир узнал, что молодые легкоатлеты Казахстана – сильнейшие спринтеры мира.

Конечно, из Южной Кореи Виктория часто звонила домой. Родители ее поддерживали. Они говорили: «Мы очень хотим, чтобы ты выиграла. Но даже если не победишь – не огорчайся: мы тебя любим и без медалей». Но любой спортсмен стремится подняться на пьедестал… Оксана Анатольевна с гордостью рассказывала, как шла к этой победе Виктория.

Она упорно и много трудилась. Были неудачи, разочарования. Но проигрыш зачастую стимулирует спортсменов. Они лучше концентрируются, начинают больше тренироваться. И благодаря этому достигают замечательных результатов. Одержать золотую победу Виктории помог и ее сильный характер.

– Она по-спортивному злая, очень упорная, целеустремленная и трудолюбивая девушка, – продолжает Оксана Анатольевна. — Если ставит перед собой цель, то настойчиво к ней идет. Если решила окончить вуз с красным дипломом, то и этого добилась. Виктория окончила университет «Туран» по специальности переводчик-референт. Если сказала, что поступит в магистратуру в КазНУ, то поступила. Да, она бывает жестковатой, но в спорте без этой черты характера ничего не достигнешь.

– Стать спортсменкой, Виктории, наверное, было предрешено с детства. Ведь она родилась в семье спорт­сменов…

– Нет, быть спортсменкой дочь не хотела, – признается Оксана Зелинская. – Она увлекалась изучением языков. Но уже с 9 месяцев была с нами на стадионе, ездила с нами на сборы. Мы тренировались, а наша дочурка рядом в песочке играла. В 12 лет, после моих уговоров, начала тренироваться. Потом стала выступать и выигрывать. Появился азарт – быть первой. Так «проснулась» любовь к спорту. В 15 лет она пришла тренироваться к моим тренерам – Любови Ивановне и Владимиру Ивановичу Никитенко. Они – замечательные наставники, воспитавшие за свою тренерскую практику олимпийских чемпионов Виталия Савина и Ольгу Шишигину.

Зная характер дочери, Оксана Анатольевна не удивится, если после выступления на предстоящих Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, Виктория закончит спортивную карьеру.

– Она живет спортом, но и думает о своем дальнейшем будущем. Карьера спортсмена может закончиться в любой момент, и наработанное им мастерство должно послужить новым стартом для новых жизненных побед, – уверена мама чемпионки. – Виктории всего 22 года, и в своем возрасте в спорте она достигла наивысших результатов. В дальнейшем планирует работать фитнес-инструктором в фитнес-клубе World Class.

– Вы поддерживаете планы дочери?

– Мы ее во всем поддерживаем. Виктория умная и рассудительная девушка. И у нас очень дружная семья. Когда дочка приезжает домой, мы все по струнке ходим – до того она у нас серьезная. Иногда я даже спрашиваю себя: кто из нас мама – я или она? – смеется Оксана Анатольевна.

Мама трехкратной победительницы универсиады-2015 еще рассказала, что Виктория –поклонница рока, любит китайскую и японскую кухни, модные вещи и туфли на каблуках. А ее триумф они отметят праздничным семейным ужином.



