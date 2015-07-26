Винченцо Нибали завершил "Тур де Франс" на четвертом месте

Велогонщик казахстанской команды "Астана" итальянец Винченцо Нибали занял четвертое на многодневке "Тур де Франс", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Об этом стало известно по итогам 20-го этапа длиной 110,5 километра, который выиграл француз Тибо Пино из команды FDJ. 18 секунд ему проиграл колумбиец Наиро Кинтана (Movistar), замкнул тройку канадец Райдер Хешедаль из Cannondale-Garmin (+41).
Лучшим в составе "Астаны" на этапе стал Нибали, финишировавший 15-м с отставанием более трех минут.
Победителем многодневки стал британец Крис Фрум из команды Sky. Второе место в генеральной классификации занял Кинтана (+1.12 3), а третье – испанец Алехандро Вальверде из Movistar (+5.25).
Винченцо Нибали, выигравший на текущей "Большой петле" 19-й этап, проиграл Фруму восемь минут и 36 секунд. Также в Топ-30 вошли еще два представителя "Астаны" – Танел Кангерт (22-й) и Якоб Фульсанг (23-й).
26 июля пелотону предстоит преодолеть так называемый этап "дружбы".
Об этом стало известно по итогам 20-го этапа длиной 110,5 километра, который выиграл француз Тибо Пино из команды FDJ. 18 секунд ему проиграл колумбиец Наиро Кинтана (Movistar), замкнул тройку канадец Райдер Хешедаль из Cannondale-Garmin (+41).
Лучшим в составе "Астаны" на этапе стал Нибали, финишировавший 15-м с отставанием более трех минут.
Победителем многодневки стал британец Крис Фрум из команды Sky. Второе место в генеральной классификации занял Кинтана (+1.12 3), а третье – испанец Алехандро Вальверде из Movistar (+5.25).
Винченцо Нибали, выигравший на текущей "Большой петле" 19-й этап, проиграл Фруму восемь минут и 36 секунд. Также в Топ-30 вошли еще два представителя "Астаны" – Танел Кангерт (22-й) и Якоб Фульсанг (23-й).
26 июля пелотону предстоит преодолеть так называемый этап "дружбы".