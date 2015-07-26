Винченцо Нибали завершил "Тур де Франс" на четвертом месте

Спорт
Фото с сайта astanaproteam.kz
Велогонщик казахстанской команды "Астана" итальянец Винченцо Нибали занял четвертое на многодневке "Тур де Франс", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Об этом стало известно по итогам 20-го этапа длиной 110,5 километра, который выиграл француз Тибо Пино из команды FDJ. 18 секунд ему проиграл колумбиец Наиро Кинтана (Movistar), замкнул тройку канадец Райдер Хешедаль из Cannondale-Garmin (+41).

Лучшим в составе "Астаны" на этапе стал Нибали, финишировавший 15-м с отставанием более трех минут.

Победителем многодневки стал британец Крис Фрум из команды Sky. Второе место в генеральной классификации занял Кинтана (+1.12 3), а третье – испанец Алехандро Вальверде из Movistar (+5.25).

Винченцо Нибали, выигравший на текущей "Большой петле" 19-й этап, проиграл Фруму восемь минут и 36 секунд. Также в Топ-30 вошли еще два представителя "Астаны" – Танел Кангерт (22-й) и Якоб Фульсанг (23-й).

26 июля пелотону предстоит преодолеть так называемый этап "дружбы".

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