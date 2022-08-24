Виноват ли климат и климат ли виноват?

За первое полугодие 2022 года общий объем выбросов загрязняющих веществ в республике составил 0,9 млн тонн. Этот показатель на 18% ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В рамках нацпроекта «Жасыл Казахстан» 16 крупных промышленных объектов в вышеуказанных городах взяли на себя обязательства по снижению эмиссии от 20% до 30%.

Что касается Жезказгана, то с начала года он перешел в категорию городов со средним уровнем воздушной загрязненности.

Девять городов республики по состоянию атмосферного воздуха остаются высоко загрязненными. Об этом в ходе брифинга на площадке СЦК при Президенте РК сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР Зулфухар Жолдасов. В этот «грязный» список попали Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск и Шымкент.

Почему так медленно решаются экологические проблемы в регионах Казахстана? Как сделать так, чтобы в отраслевом ведомстве не только о них знали, но еще бы и эффективно решали?

– Причины загрязнения воздуха в городах республики можно разделить на три группы. Например, в Нур-Султане и Алматы основная доля загрязнения связана с теплоэнергетическими станциями, автотранс­портом и частным сектором. В Усть-Каменогорске и Темиртау наибольший объем выбросов приходится на промышленность. В Актобе и Атырау – на изношенные канализационно-очистные сооружения, – сказал Зулфухар Жолдасов.

По его словам, запущены мероприятия по снижению выбросов в девяти наиболее загрязненных городах республики. До 2025 года ожидается улучшение состояния загрязненности атмосферного воздуха с высокого на умеренный.

Министерство обсуждало экологические проблемы с общественностью и экологическими активистами во всех регионах и, как результат, утверждено 16 дорожных карт по комплекс­ному их решению. Перечень мероприятий довольно внушительный: это ликвидация исторических загрязнений и стихийных свалок, строительство ветряных электростанций, перевод котельных на газ, обустройство новых полигонов ТБО, озеленение, газификация, модернизация котлов действующих ТЭЦ. Всего дорожными картами предусмотрено 485 мероприятий, из которых на 2022 год запланировано 73.

В общем, по словам главы комитета, выходит, что «в Багдаде все спокойно…» А спокойно ли? – вот что интересовало журналистов из всех уголков Казахстана. Какую помощь регионам оказывают предприя­тия-загрязнители и насколько успешно продвигается ими внедрение НДТ?

Почему под видом развития туризма продолжается строительство коммерческих объектов на территории национальных парков? Не приведет ли это к разрушению их экосистем?

Акмолинцы просили прокомментировать строительство «хвостохранилища» в поселке Бестобе: его на время «заморозили», но рано или поздно предприятию-золотодобытчику придется вернуться к данному вопросу, и местных жителей это не может не волновать.

На юге страны казахстанцы обеспокоены обмелением Балхаша и рациональным использованием его вод. Но Зулфухар Жолдасов успокоил: на сегодняшний день, по его словам, понижения уровня Балхаша не наблюдается. Однако есть две большие проблемы. Одна из крупных – это, конечно, изменение климата. Он напомнил, что река Или трансграничная и 70% воды в Балхаш поступает именно по ней. А Или берет свое начало в Китае.

Происходит уменьшение естественного притока и притока от наших соседей. Но проводится большая переговорная работа.

Вторая проблема – рациональное использование воды. К сожалению, имеет место большое ее потребление сельским хозяйством, промышленностью.

– Сейчас нашими коллегами принимаются меры по внедрению рационального водопользования с заменой культур на менее влаголюбивые. Например, риса – на масличные культуры, – сказал Зулфухар Жолдасов.

Что касается качества воды, то, по его словам, повода для беспокойства нет. Возможное строительство АЭС не повлияет на экологию озера. В прибрежной зоне остаются исторические промышленные хвостохранилища, и это является проблемой, которая будет решаться созданием «стены в грунте», чтобы предотвратить попадание отходов в озеро.

Спикер также отметил, что сегодня в атомной промышленности имеются технологии, обеспечивающие минимальное потребление воды, и они не повлияют на состояние водных запасов озера.

«Известно ли о загрязнении бассейна Аксу и когда проблема решится?» – поинтересовались представители СМИ из Туркестанской области. О скотомогильнике вблизи берега Аксу в ведомстве также оказались осведомлены.

Тут в водоохранной зоне на расстоянии 250 метров от скотомогильника находится животноводческий комплекс. Сточные, талые и дождевые воды уходят в реку, загрязняя ее опасными веществами. Несколько лет подряд жители бьют тревогу, обращаются во все инстанции, но, видимо, еще гром не грянул (позволим так перефразировать известное выражение).

На востоке страны в селе Курчум не работают очистные со­оружения. Канализационные стоки прямиком попадают в реку, а дальше – в Бухтарминское водохранилище. Вода отравляется. Зловоние стоит вокруг. С каждым годом становится все меньше рыбы, а в селе все чаще болеет скот. Зимой нечистоты подтекают прямо под огороды, утверждают курчумцы.

Об этом в регионе известно давно, о проблеме не раз сообщали региональные СМИ. Власти района понимают всю серьезность ситуации. В 2019 году подготовили и проект новых очистных. Только вот госэкс­пертиза его до сих пор не проведена.

«Так почему же вопрос не решается? Почему ответственные органы занимают наблюдательную позицию? Когда начнется строительство⁄реконструкция очистных сооружений в Курчуме?» – поинтересовались и мы.

– В 2000 году (22 года назад!) мы проверили эти очистные сооружения. Признав не соответствующими экологическим и санитарным требованиям, отозвали разрешение и приостановили их деятельность. Предъявили штрафы. Акимат региона в курсе ситуации. Сейчас решается вопрос о проектировании и реконструкции данных очистных... Проблему все знают. Местные власти, а это в их компетенции, заказали проектирование КОС. Вопрос будет решаться, сооружения будут строиться, – таков был ответ Зулфухара Жолдасова.

Согласно мониторинговым данным, на сегодняшний день, по его словам, катастрофических или каких-либо проблемных отклонений в самой реке не наблюдается.

Однако осенью 2021 года местные власти признали положение бедственным, о чем сообщал «31 канал». В местном акимате тогда уверяли, что пытаются решить проблему, даже подготовили проектно-сметную документацию, но мешали препоны в законодательстве. Об этом сообщали и республиканские СМИ, один из последних сюжетов вышел на телеканале «Хабар» в апреле нынешнего года.

Тут невольно возникают новые вопросы. Почему в ведомстве не желают видеть очевидного? Можно ли двадцать лет проектировать сооружения, столь необходимые для поселка и природы? Вдруг к тому времени, когда утвердят ПСД, уже и Курчум превратится в отстойник?

Если коммунальные службы регулярно штрафуются экологами уже не один десяток лет, этих средств хватило бы на строительство не одних очистных сооружений. Однако в отраслевом министерстве почему-то предпочитают ограничиваться лишь пассивными «контрольными функциями», забывая о том, что наделены целым комплексом активных природоохранных мер.