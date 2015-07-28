Виновен и понесет наказание Свежий выпуск 454 Рэм МИХАЙЛОВ, Атырау

По данным пресс-служба Атырауского областного суда, 28-летний житель Актюбинской области в течение трех лет совершал насилие над пострадавшей, которой тогда не было еще и 12 лет. Факт изнасилования подтвержден и результатами экспертиз.

По приговору суда, Т. приз­нан виновным в изнасиловании малолетней (часть 4 статьи 120 УК РК) и в насильственных действиях сексуального характера, с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста (часть 4 статьи 121 УК РК) с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор пока в законную силу не вступил и, не исключено, что Т. попытается его обжаловать.



