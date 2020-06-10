Виновника смертельного ДТП разыскивает полицейские СКО

Факт дорожно-транспортного происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 345 части 3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека". В рамках досудебного расследования назначен ряд необходимых экспертиз, сообщает информационное агентство Рkzsk.info
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По раскрытию данного преступления в районе работает усиленная группа из числа сотрудников управления криминальной полиции. В полном составе работает группа розыска управления местной полицейской службы, сотрудники районного отдела полиции.
В рамках проведения оперативных мероприятий проводится проверка владельцев автотранспортных средств, работа по установлению возможных свидетелей и очевидцев, изучаются записи камер наружного видеонаблюдения.
По словам начальника управления криминальной полиции Петра Климова, сейчас ценна любая информация, которая может помочь установлению виновника ДТП.
"Жители села и близлежащих населенных пунктов, водители, проезжавшие в ту ночь, могут помочь какой-либо информацией, позвонив в дежурную часть отдела полиции района имени Магжана Жумабаева по номерам телефона 50-03-99 или в дежурную часть местной полицейской службы 61-25-01. Работа по раскрытию данного преступления взята на контроль руководством департамента полиции и областной прокуратуры", - добавили в пресс-службе.
Напомним, 7 июня вблизи села Полудино района имени Магжана Жумабаева обнаружен житель этого села 2002 года рождения. Как установлено, молодой человек скончался в ЦРБ от травм, полученных в результате ДТП.
Он вышел ночью из придорожного кафе и впоследствии был обнаружен на подъездной дороге к селу Полудино.