Виновного в повреждении газопровода нашли в Астане, без тепла остаются десятки абонентов

Вслед за жителями регионов дыхание надвигающейся зимы отчетливо почувствовали отдельные астанчане. Накануне без отопления в столице остались несколько сотен жилых домов, сообщает Kazpravda.kz .

instagram/akimat__astana

Вечером 28 ноября более 200 домов в массиве Коктал-1 остались без газа. В АО "КазТрансГазАймак", которое обеспечивает газом столицу, сразу же объяснили причины аварии. И сегодня на странице акимата Астаны в Инстаграм сообщили, что по состоянию на 9:20 восстановлена подача газа 153 абонентам, обслуживающимся ГРПШ №15 и ГРПШ №16.

"Это жители квадратов улиц Ақан сері, Караменде би Шақаұлы, Сұлутал, Сүйінбай Ақын, Айдархан Тұрлыбаев. По третьему ГРПШ организована работа по отогреву ГРПШ специальным транспортом с паровой установкой. Это 75 абонентов", - сообщили представители акимата.

Авторы публикации еще раз акцентировали внимание на причинах ЧП.

"‼️‼️Подача газа для некоторой части абонентов жилого массива «Коктал-1» была приостановлена 28-го ноября в 18:40 после повреждения газопровода среднего давления ИЗ-ЗА ПРОВЕДЕНИЯ НЕСОГЛАСОВАННЫХ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ИНЖИНИРИНГОВОЙ КОМПАНИЕЙ ТОО "ГАЗОВИК", - говорится в публикации на странице акимата.