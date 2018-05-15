Общество
Виновные будут привлечены к ответственности – Касымов о ДТП в Риддере
Жанат Тукпиев
В кулуарах заседания Правительства РК министр внутренних дел Калмуханбет Касымов прокомментировал ход расследования громкого ДТП в Риддере с участием акима Усть-Каменогорска, передает корреспондент Kazpravda.kz.    
"По ДТП в Риддере – человек арестован. Есть обстоятельства, которые надо выяснять. Расследование будет объективным. Все виновные будут привлечены к ответственности", – заявил Касымов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев стал фигурантом смертельного ДТП в Риддере. Как заявили в пресс-службе акима, он совершенно случайно оказался на месте происшествия. Но родные погибшего парня не верят в такое стечение обстоятельств. Утверждают, что глава областного центра находился в машине, которая сбила молодого человека.

В свою очередь глава Усть-Каменогорска от каких-либо комментариев отказался. Позже его пресс-служба заявила, что аким действительно был на месте ДТП.

В настоящее время ведется расследование громкого ДТП.

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