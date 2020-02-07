Виновные будут привлечены к ответственности – Токаев о массовой драке в Масанчи

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в селе Масанчи Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz
.
"В Кордайском районе Жамбылской области произошла групповая драка из хулиганских побуждений. Этим попытались воспользоваться провокаторы. Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль. Виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности", - написал Президент РК в Twitter
.
"Следственным управлением по факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство". Устанавливаются зачинщики и участники конфликта", - проинформировали в департаменте полиции Жамбылской области.
В ведомстве призвали граждан доверять только официальной информации и не распространять слухи и фейковые сообщения.
"Предупреждаем, что за распространение недостоверной информации, в том числе через социальные сети и мессенджеры, предусмотрена уголовная ответственность", - подчеркнули в Департаменте полиции.