Виновных привлекут к ответственности – премьер о ЧС в Экибастузе

В рамках рабочей поездки премьер-министр ознакомился с ходом восстановительных работ и пообщался с жильцами одного из домов, оставшихся без тепла.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов с рабочей поездкой посетил город Экибастуз, где несколькими днями ранее произошла авария в системе теплоснабжения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Ознакомившись с обстановкой на городской ТЭЦ, а также докладами и.о. акима Павлодарской области Абылкаира Скакова и и.о. генерального директора АО «Павлодарэнерго» Вадима Лесина, премьер-министр отметил, что с первого дня ЧС был создан специальный оперативный штаб и привлечены все необходимые специалисты для устранения последствий аварии.

«Ситуация была незамедлительно взята на контроль. В первые дни наблюдались сложности с определением аварийных мест, но в настоящее время ремонтные работы завершаются. Мы ожидаем, что сегодня-завтра работа по подключению всех жилых домов будет проведена», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, к сложившейся ситуации привели высокая изношенность теплосетей, недостаток инвестиций на модернизацию, а также халатность со стороны руководства теплоцентрали. Так, согласно предварительным данным, на сети теплоснабжения было подано повышенное давление, что привело к одномоментному повреждению труб в 15 местах.

Премьер добавил, что в настоящее время проводится соответствующее расследование, по результатам которого все виновные лица будут привлечены к ответственности.

Кроме того, будет проведена работа по обеспечению стабильности ТЭЦ и вложению инвестиций в ее модернизацию и обновление городских теплосетей.

«На контроле находятся также вопросы обеспечения теплом жителей Усть-Каменогорска, Рудного, Риддера и других городов, где возникали нештатные ситуации на ТЭЦ или теплосетях», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В рамках рабочей поездки премьер-министр также ознакомился с ходом восстановительных работ и пообщался с жильцами одного из домов, оставшихся без тепла.

В заключение он добавил, что акимату необходимо наладить стабильную обратную связь с населением и оперативно реагировать на все запросы жителей города, поступающие через соцсети и «горячую линию».