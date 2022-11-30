Виновных привлекут к ответственности – премьер о ЧС в Экибастузе

Поездки , Правительство

В рамках рабочей поездки премьер-министр ознакомился с ходом восстановительных работ и пообщался с жильцами одного из домов, оставшихся без тепла.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов с рабочей поездкой посетил город Экибастуз, где несколькими днями ранее произошла авария в системе теплоснабжения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Ознакомившись с обстановкой на городской ТЭЦ, а также докладами и.о. акима Павлодарской области Абылкаира Скакова и и.о. генерального директора АО «Павлодарэнерго» Вадима Лесина, премьер-министр отметил, что с первого дня ЧС был создан специальный оперативный штаб и привлечены все необходимые специалисты для устранения последствий аварии.

«Ситуация была незамедлительно взята на контроль. В первые дни наблюдались сложности с определением аварийных мест, но в настоящее время ремонтные работы завершаются. Мы ожидаем, что сегодня-завтра работа по подключению всех жилых домов будет проведена», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, к сложившейся ситуации привели высокая изношенность теплосетей, недостаток инвестиций на модернизацию, а также халатность со стороны руководства теплоцентрали. Так, согласно предварительным данным, на сети теплоснабжения было подано повышенное давление, что привело к одномоментному повреждению труб в 15 местах.

Премьер добавил, что в настоящее время проводится соответствующее расследование, по результатам которого все виновные лица будут привлечены к ответственности.

Кроме того, будет проведена работа по обеспечению стабильности ТЭЦ и вложению инвестиций в ее модернизацию и обновление городских теплосетей.

«На контроле находятся также вопросы обеспечения теплом жителей Усть-Каменогорска, Рудного, Риддера и других городов, где возникали нештатные ситуации на ТЭЦ или теплосетях», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В рамках рабочей поездки премьер-министр также ознакомился с ходом восстановительных работ и пообщался с жильцами одного из домов, оставшихся без тепла.

В заключение он добавил, что акимату необходимо наладить стабильную обратную связь с населением и оперативно реагировать на все запросы жителей города, поступающие через соцсети и «горячую линию».

Популярное

Все
Заявку о повышении тарифа на тепло от экибастузского монополиста заморозили... Пока решается вопрос, как согреть город
Большая Евразия в эпоху перемен
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Требовавших выкуп за гражданина Индии похитителей задержали в Астане
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представителем Shell
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Министры четырёх стран встретились в Актау
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
Смаилов встретился со спецпосланником Канады по ЕС и Европе
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области

Читайте также

Поездки , Правительство
Премьер-министр прибыл в Экибастуз
Правительство , Экономика
Ряд требований озвучил премьер руководству "АрселорМиттал Т…
Правительство , Экономика
Премьер провел заседание Совета по улучшению инвестиционног…
Правительство
Вице-премьер и глава МЧС прибыли в Экибастуз

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]